Sandry participa de treino no campo e dá mais um passo para retorno ao Santos

O volante Sandry fez um trabalho em campo nesta quarta-feira (1). Ainda se recuperando da lesão sofrida em abril, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante treino, o jogador ainda não tem previsão para treinar com bola com o restante do grupo.A expectativa é que Sandry voltasse somente na temporada 2022, mas o bom desempenho da recuperação prega otimismo da comissão técnica santista. Se tudo continuar caminhando bem, o volante pode retornar aos jogos do Santos ainda em 2021.
Após a lesão, o Peixe anunciou a renovação de contrato que vai até 31 de maio de 2026. Ele tinha vínculo até 31 de julho de 2022, mas o presidente Andres Rueda se antecipou e iniciou as negociações antes para manter o Menino da Vila por mais tempo no clube.
O volante Jobson, que passou pela mesma lesão de Sandry, operou em janeiro e deve voltar aos gramados ainda neste mês.