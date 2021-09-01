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futebol

Sandry participa de treino no campo e dá mais um passo para retorno ao Santos

Garoto passou por uma cirurgia no joelho em abril e previsão para a recuperação vai de seis a nove meses. Ele trabalha para voltar ainda nesta temporada...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 20:32

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 20:32
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O volante Sandry fez um trabalho em campo nesta quarta-feira (1). Ainda se recuperando da lesão sofrida em abril, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante treino, o jogador ainda não tem previsão para treinar com bola com o restante do grupo.A expectativa é que Sandry voltasse somente na temporada 2022, mas o bom desempenho da recuperação prega otimismo da comissão técnica santista. Se tudo continuar caminhando bem, o volante pode retornar aos jogos do Santos ainda em 2021.
Após a lesão, o Peixe anunciou a renovação de contrato que vai até 31 de maio de 2026. Ele tinha vínculo até 31 de julho de 2022, mas o presidente Andres Rueda se antecipou e iniciou as negociações antes para manter o Menino da Vila por mais tempo no clube.
O volante Jobson, que passou pela mesma lesão de Sandry, operou em janeiro e deve voltar aos gramados ainda neste mês.

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