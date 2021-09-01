Sandry participa de treino no campo e dá mais um passo para retorno ao Santos

O volante Sandry fez um trabalho em campo nesta quarta-feira (1). Ainda se recuperando da lesão sofrida em abril, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante treino, o jogador ainda não tem previsão para treinar com bola com o restante do grupo.A expectativa é que Sandry voltasse somente na temporada 2022, mas o bom desempenho da recuperação prega otimismo da comissão técnica santista. Se tudo continuar caminhando bem, o volante pode retornar aos jogos do Santos ainda em 2021.