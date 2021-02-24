Sandry agradece a Pituca por elogios e espera corresponder como titular

Campeão Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira, Sandry ganhou a titularidade no meio de campo do Santos. O volante, de apenas 18 anos, assumiu a posição após a saída de Diego Pituca para o Kashima Antlers (Japão). O ex-jogador do Peixe, aliás, deu uma entrevista coletiva de despedida nesta semana e apontou Sandry como seu herdeiro na posição.Diego Pituca chegou inclusive a comentar que o volante é melhor que ele e fez uma comparação com o ídolo do futebol italiano Pirlo. O Menino da Vila agradeceu ao ex-companheiro pelas palavras e ainda citou que espera corresponder à altura."A gente sempre brincava com isso aqui no dia a dia. Eu chamava ele de Pitukross e ele me chamava de Pirlo ou Thiago Alcântara. O Pituca me ajudou e me ensinou muito aqui dentro. Dentro de campo todo mundo já conhece ele, mas fora das quatro linhas ele é melhor ainda. Tem um coração gigante e merece tudo de bom que está acontecendo na vida dele. Espero manter o ótimo desempenho que ele vinha tendo no clube”, afirmou Sandry.O camisa 38 deve ser titular no duelo contra o Bahia, nesta quinta-feira (25), às 21h30min, na Arena Fonte Nova pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante, inclusive, é de Itabuna, interior da Bahia, e poderá jogar no seu estado pela primeira vez como profissional do Peixe.