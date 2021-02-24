Sandry agradece a Pituca por elogios e espera corresponder como titular

Campeão Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira, Sandry ganhou a titularidade no meio de campo do Santos. O volante, de apenas 18 anos, assumiu a posição após a saída de Diego Pituca para o Kashima Antlers (Japão). O ex-jogador do Peixe, aliás, deu uma entrevista coletiva de despedida nesta semana e apontou Sandry como seu herdeiro na posição.Diego Pituca chegou inclusive a comentar que o volante é melhor que ele e fez uma comparação com o ídolo do futebol italiano Pirlo. O Menino da Vila agradeceu ao ex-companheiro pelas palavras e ainda citou que espera corresponder à altura."A gente sempre brincava com isso aqui no dia a dia. Eu chamava ele de Pitukross e ele me chamava de Pirlo ou Thiago Alcântara. O Pituca me ajudou e me ensinou muito aqui dentro. Dentro de campo todo mundo já conhece ele, mas fora das quatro linhas ele é melhor ainda. Tem um coração gigante e merece tudo de bom que está acontecendo na vida dele. Espero manter o ótimo desempenho que ele vinha tendo no clube”, afirmou Sandry.O camisa 38 deve ser titular no duelo contra o Bahia, nesta quinta-feira (25), às 21h30min, na Arena Fonte Nova pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante, inclusive, é de Itabuna, interior da Bahia, e poderá jogar no seu estado pela primeira vez como profissional do Peixe.
“É a primeira vez que vou ter a chance de jogar pertinho de casa. Queria muito que meus familiares pudessem acompanhar, só que infelizmente isso não será possível por conta da pandemia, mas sei que todos eles estarão torcendo bastante por mim. Sempre sonhei em atuar nos principais estádios de Salvador como profissional e agora vou ter essa chance. Vai ser um momento especial demais para mim”, concluiu o volante.
O Santos viajou no início da tarde nesta quarta-feira para o último duelo do Brasileiro de 2020. O Alvinegro será comandado por Marcelo Fernandes em Salvador.