Sancho marca, e Borussia Dortmund elimina o Borussia Mönchengladbach pela Copa da Alemanha

Nesta terça-feira, o Borussia Mönchengladbach recebeu o Borussia Dortmund em sua casa, o Borussia-Park, em partida válida pelas quartas de final da DFB Pokal, a Copa da Alemanha. O Dortmund saiu com a vitória por 1 a 0 com gol de Haaland.
DORTMUND FALHAO visitante da partida, o Borussia Dortmund, falhou em suas tentativas de marcar um gol na primeira etapa. Foram duas finalizações, e as duas não acertaram o gol, indo para fora. Nem mesmo Haaland, considerado uma máquina de gols, conseguiu marcar.
ANULA AQUIO Borussia Mönchengladbach também atacou, e chegou mais vezes ao ataque do que o Dortmund. A equipe finalizou muitas vezes ao gol, e conseguiu marcar um gol com Thuram, mas o VAR revisou a jogada e anulou o lance por impedimento.
ANULA LÁJá no início da segunda etapa do confronto, o Borussia Dortmund foi o ataque, e uma jogada de velocidade foi feita aos nove minutos, chegando até os pés de Haaland, que marcou o seu. Após mais uma revisão, o VAR identificou uma falta do atacante, anulando o gol.
CONTRA-ATAQUE MORTALO gol do Borussia Dortmund saiu já aos vinte minutos do segundo tempo, e saiu de um ataque do Borussia Mönchengladbach. A equipe visitante montou-se rapidamente, e um belo passe de Marco Reus encontrou Jadon Sancho sozinho para abrir o placar.
SEQUÊNCIAO Borussia Mönchengladbach enfrenta, às 11:30h (de Brasília) deste sábado, o Bayer Leverkusen. O Borussia Dortmund, por sua vez, enfrenta o Bayern de Munique também neste sábado, mas às 14:30h (de Brasília). As duas partidas são válidas pela 24ª rodada do Campeonato Alemão.