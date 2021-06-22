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futebol

Sánchez viaja para Porto Alegre e será opção do Santos contra o Grêmio

Uruguaio está afastado dos gramados desde outubro do ano passado após passar por uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Ele pode voltar ao time na quinta...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 14:40

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 14:40

Crédito: Ivan Storti
O meia Carlos Sánchez está de volta ao Santos. Após o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo sofrido em outubro da temporada passada, o jogador está junto com a delegação santista que embarcou rumo a Porto Alegre para o duelo contra o Grêmio, nesta quinta-feira.O uruguaio participou recentemente de um jogo-treino pela primeira desde a operação. O jogador marcou um gol e deu uma assistência, e embalou uma sequência de bons treinos, o que aproximou a volta aos campos.
Sánchez renovou recentemente com o Peixe. O novo vínculo do jogador com o clube vai até 22 de julho de 2023. Com 36 anos, o uruguaio é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe com 25 gols marcados.Outro nome presente na lista dos atletas que viajaram é o volante Alison, que retorno após suspensã0 no clássico contra o São Paulo. John, com uma entorse no joelho direito, ficou em Santos.
O Santos deve ir a campo com: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Guilherme e Kaio Jorge.

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