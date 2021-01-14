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futebol

Sánchez recepciona elenco do Santos no CT Rei Pelé após classificação

Em recuperação de uma cirurgia no joelho, uruguaio está vivendo intensamente o Peixe...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 09:00
Crédito: Ivan Storti/Santos
Mesmo longe da equipe devido a uma lesão no joelho, o uruguaio Carlos Sánchez segue vivendo intensamente o clube. O jogador, que já havia concentrado com o elenco, fez questão de receber os companheiros no CT Rei Pelé após a vitória por 3 a 0 sobre o Boca Juniors na segunda partida das semifinais da Copa Libertadores. Sánchez esperou a chegada do ônibus da delegação e cumprimentou todos os jogadores do elenco. O registro foi feito pelo Santos em suas redes sociais.Apesar de ausentes dos jogos e treinamentos por estar em recuperação de uma cirurgia no joelho, o camisa 7 tem se mostrado bastante participativo na reta final da Libertadores. Sánchez participou da concentração, já se manifestou contra comentaristas esportivos após o Santos eliminar o Grêmio e se manifestou contra a atuação da arbitragem na Bombonera pelo pênalti não dado em lance com Marinho e Carlos Izquierdoz.
Com previsão de volta apenas em maio, Sánchez está se recuperando da cirurgia após ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória de 3 a 2 do Peixe diante o Olímpia, pela Copa Libertadores da América. O meia fez um dos gols na vitória durante a fase de grupos e ganhou o prêmio de melhor em campo.

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