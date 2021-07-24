Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sánchez destaca João Paulo em classificação do Santos: 'Nos salvou'

Uruguaio elogiou o goleiro do Peixe no empate contra o Independiente na Sul-Americana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 10:06

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 10:06

Crédito: Gustavo ORTIZ / POOL / AFP
O meia Carlos Sánchez foi titular pela segunda vez seguida desde que rompeu o ligamento do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia, o que fez ficar longe dos gramados por quase 8 meses. O jogador é considerado um líder no Peixe e carrega a braçadeira de capitão.
- É importante. Um confronto difícil, acho que fizemos um grande esforço não só nesse jogo como no passado também, começamos ganhando. Acho que fomos merecedores. Hoje (quinta) o João nos salvou muitas vezes, ele jogou por todos nós - comentou Sánchez à Santos TV.
O Santos foi eliminado na primeira fase da Copa Libertadores e acabou "sobrando" disputar a Copa Sul-Americana, competição em que o Peixe ainda não foi campeão.- Essa competição tanto quanto a Libertadores é difícil, temos que estar ligados. Estamos trabalhando e acreditando tanto em casa como fora - alerta Pato Sánchez.
O técnico Fernando Diniz explicou a entrada de Pato Sánchez no time titular, assim como volta de Madson, o que gerou banco de reservas para Gabriel Pirani e Pará.
- Coloquei porque achei que era o melhor para o time. Os dois estão bem e poderia ter saído com outros jogadores também. Pará estava bem, mas achei que era momento do Madson. Sánchez foi bem contra o Bragantino, entrou bem em outros jogos e resolvi mantê-lo - comenta Diniz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados