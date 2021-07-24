Sánchez destaca João Paulo em classificação do Santos: 'Nos salvou'

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O meia Carlos Sánchez foi titular pela segunda vez seguida desde que rompeu o ligamento do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia, o que fez ficar longe dos gramados por quase 8 meses. O jogador é considerado um líder no Peixe e carrega a braçadeira de capitão.

- É importante. Um confronto difícil, acho que fizemos um grande esforço não só nesse jogo como no passado também, começamos ganhando. Acho que fomos merecedores. Hoje (quinta) o João nos salvou muitas vezes, ele jogou por todos nós - comentou Sánchez à Santos TV.

O Santos foi eliminado na primeira fase da Copa Libertadores e acabou "sobrando" disputar a Copa Sul-Americana, competição em que o Peixe ainda não foi campeão.- Essa competição tanto quanto a Libertadores é difícil, temos que estar ligados. Estamos trabalhando e acreditando tanto em casa como fora - alerta Pato Sánchez.

O técnico Fernando Diniz explicou a entrada de Pato Sánchez no time titular, assim como volta de Madson, o que gerou banco de reservas para Gabriel Pirani e Pará.