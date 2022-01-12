Samuel Xavier testa positivo para Covid-19 e é afastado do Fluminense

O lateral-direito Samuel Xavier testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira e foi afastado dos treinos do Fluminense. A informação foi divulgada pela assessoria do clube. O jogador cumprirá o período de isolamento e volta ao CT Carlos Castilho apenas na próxima semana.Na reapresentação segunda-feira, o Flu teve apenas um jogador com positivo, o atacante Luiz Henrique, além de seis funcionários. Vale lembrar que Felipe Melo fez o primeiro treino apenas na terça-feira após se recuperar e Germán Cano é aguardado nesta quinta-feira para assinar e ser apresentado.

Na última semana, o secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Soranz, publicou uma uma resolução reduzindo para sete dias o período mínimo recomendado para isolamento em casos confirmados. Em casos de pacientes assintomáticos, o médico poderá orientar um tempo menor de afastamento de, no mínimo, cinco dias, mas usando máscara até o sétimo dia.O aumento no número de casos é uma preocupação para o Fluminense. Além do fato de ter jogadores com o vírus, a chance de perder vários atletas nesse período de preparação seria ruim. A comissão técnica iniciou os trabalhos no último domingo e também realizou a testagem.

O Fluminense terá pouco mais de duas semanas para se preparar para o início da temporada. A estreia da equipe em 2022 deve acontecer entre os dias 26 e 27 de janeiro, quando enfrenta o Bangu na primeira rodada do Carioca. O primeiro jogo do Tricolor na Libertadores será no dia 22 de fevereiro, uma terça-feira, fora de casa, no Estádio El Campín, que fica 2.552m acima do nível do mar, em Bogotá, na Colômbia.