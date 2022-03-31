Samuel Granada, vice-artilheiro do Cariocão, dá adeus ao Nova Iguaçu e volta para Fluminense

O atacante Samuel Granada deu adeus ao Nova Iguaçu nesta quinta-feira. O jogador, que foi emprestado pelo Fluminense, é o atual vice-artilheiro do Campeonato Carioca com seis gols, mesma quantidade do argentino Germán Cano. Além disso, tem dois gols a menos que Gabigol, do Flamengo e Erison, do Botafogo.

A cria de Xerém teve boas atuações ao longo do estadual e se destacou, principalmente, nas finais da Taça Rio. Apesar do retorno para a equipe que o revelou estar confirmado, não se sabe se a cria de Xerém será aproveitada pelo técnico Abel Braga.

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