Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Samuel Granada, vice-artilheiro do Cariocão, dá adeus ao Nova Iguaçu e volta para Fluminense
futebol

Samuel Granada, vice-artilheiro do Cariocão, dá adeus ao Nova Iguaçu e volta para Fluminense

Atacante marcou seis gols pelo Laranja da Baixada, mesma quantidade de Germán Cano...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 18:55
O atacante Samuel Granada deu adeus ao Nova Iguaçu nesta quinta-feira. O jogador, que foi emprestado pelo Fluminense, é o atual vice-artilheiro do Campeonato Carioca com seis gols, mesma quantidade do argentino Germán Cano. Além disso, tem dois gols a menos que Gabigol, do Flamengo e Erison, do Botafogo.
A cria de Xerém teve boas atuações ao longo do estadual e se destacou, principalmente, nas finais da Taça Rio. Apesar do retorno para a equipe que o revelou estar confirmado, não se sabe se a cria de Xerém será aproveitada pelo técnico Abel Braga.
> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Confira a mensagem de despedida de Samuel em suas redes sociais:​'Aqui deixo meus agradecimentos para este clube que eu tanto amo. Agradeço mais uma vez por acreditarem e confiarem em mim, por abrir as portas novamente, por me fazer feliz mais uma vez, nunca irei esquecer tudo o que fizeram por mim. Obrigado @oficialnifc Serei sempre grato'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy
O potencial do parque logístico do Sul do ES em um número
GWM SOUO S2000-
Motocicleta Souo 2000 da GWM é cruiser de luxo equipada com motor de oito cilindros
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/05/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados