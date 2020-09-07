Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sampaoli já projeta reencontro com o Santos: 'Temos que atacar'

Será o primeiro encontro do treinador com o Peixe, equipe que treinou em 2019, levando ao vice-campeonato Brasileiro...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 08:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 08:07
Crédito: Ivan Storti/Santos
O técnico Jorge Sampaoli já está pensando no seu próximo compromisso com o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. O time do argentino irá encarar o Santos, clube que o treinador do Galo comandou em 2019, sendo vice-campeão brasileiro. Apesar do bom resultado, Sampaoli saiu da baixada santista com muitas “broncas” da diretoria, principalmente José Carlos Peres, presidente do Santos. Sem falar nos ex-patrões, o técnico alvinegro já tem uma ordem: atacar o time paulista quarta-feira, 9 de setembro, dia do jogo. Confira o que o comandante atleticano falou no vídeo abaixo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados