Sampaoli já projeta reencontro com o Santos: 'Temos que atacar'

O técnico Jorge Sampaoli já está pensando no seu próximo compromisso com o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. O time do argentino irá encarar o Santos, clube que o treinador do Galo comandou em 2019, sendo vice-campeão brasileiro. Apesar do bom resultado, Sampaoli saiu da baixada santista com muitas “broncas” da diretoria, principalmente José Carlos Peres, presidente do Santos. Sem falar nos ex-patrões, o técnico alvinegro já tem uma ordem: atacar o time paulista quarta-feira, 9 de setembro, dia do jogo. Confira o que o comandante atleticano falou no vídeo abaixo.