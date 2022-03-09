Salgueiro sai na frente, mas Sport busca empate pelo Campeonato Pernambucano

Na noite desta terça-feira (8), o Salgueiro recebeu o Sport e ambos ficaram no empate de 1 a 1, pelo Campeonato Pernambucano. Robinho colocou o time da casa na frente, mas Bruno Matias contou com desvio de Lucão em chute no segundo tempo para empatar. Com o resultado, o Carcará chegou aos 11 pontos e assumiu a 4ª colocação. Enquanto isso, o Leão tem 10 e aparece no 6° lugar.
Agora, as duas equipes voltam a campo no próximo sábado (12), pelo Campeonato Pernambucano. Fora de casa, o Salgueiro encara o Vera Cruz, às 15h. Enquanto isso, às 16h30, o Sport tem pela frente o Náutico, nos Aflitos.SPORT COMEÇA MELHOROs primeiros movimentos no Cornélio de Barros mostraram o Sport mais ligado no jogo e mais perto do gol adversário. A equipe visitante quase abriu o placar em dois lance de Luciano Juba. No primeiro, o atacante finalizou para a defesa do goleiro rival. Pouco depois, cruzou para Rodrigão, que mandou para fora.
Por outro lado, o Salgueiro ficou a maior parte do tempo em que teve a bola no seu campo defensivo. Assim, chegou somente uma vez, quando Kady arriscou de longe, mas acabou mandando para fora.
QUE ESTRELA E QUE FALHA...Na metade final da primeira etapa, o Salgueiro foi mais ao campo de ataque e Maílson ajudou o time da casa a abrir o placar. Primeiro, em cobrança de falta, o goleiro errou o tempo da bola e precisou se ajeitar para espalmar o chute de Bruce. Contudo, aos 41, o arqueiro falhou em chute de Robinho, que tinha entrado havia pouco tempo, vendo a bola morrer no fundo do gol.
Em contrapartida, o Sport foi mais discreto e conseguiu encontrar menos espaços no campo de ataque. A melhor chance do Leão ficou em um chute de longe de Ítalo, que foi para fora.
QUASE O SEGUNDOA volta para o segundo tempo foi morna e com poucas chances de lado a lado. Nos primeiros minutos, o Sport tentou pressionar, mas não conseguiu criar grandes lances que ameaçassem o Salgueiro.
Do outro lado, quando chegou ao campo de ataque, o Carcará quase fez o seu segundo gol no jogo. Em novo lance de Robinho, Maílson conseguiu fazer a defesa. Na sobra, Danielzinho tentou levantar na área, mas Rafael Thyere tirou quase em cima da linha.
CONTANDO COM AJUDAA reta final do jogo marcou um Sport mais presente no campo de ataque, deixando o Salgueiro respirar pouco. Apesar disso, as chances do Leão foram poucas e, para conseguir empatar, a equipe contou com um desvio amigo.
Aos 28 minutos, Jerfesson cortou um cruzamento vindo da esquerda e, na sobra, a bola ficou com Bruno Matias. O meio-campista emendou de primeira, Lucão tentou cortar de cabeça, mas acabou mandando no canto esquerdo. Antes de entrar e sacramentar o placar de 1 a 1, a bola ainda bateu na trave para depois morrer na rede.FICHA TÉCNICASALGUEIRO X SPORTLocal: Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE)Data e hora: 08/03/2022 - 19h30 (de Brasília)Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)Assistentes: Bruno César Chaves Vieira (PE) e Jose Romão da Silva Neto (PE)Cartões amarelos: Rodrigão, Parraguez (Sport), Kady, Ronaldo (Salgueiro)Cartões vermelhos: -
GOLS: Robinho (41'/1°T) (1-0), Bruno Matias (28'/2°T) (1-1)
SALGUEIRO (Técnico: Sílvio Criciúma)Jerfesson; Danielzinho (Lucas Franco, aos 34'/2°T), Lucão, Janelson e Léo Carioca; Kadi, Cal (Léo Santos, aos 34'/2°T) e Bruce (Ronaldo, aos 26'/2°T); Wescley, Patrick (Hudson, aos 34'/2°T) e Pedro Maycon (Robinho, aos 29'/2°T).
SPORT (Técnico: César Lucena)
Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Lucas Hernández (Paulinho, aos 30'/2°T); Ronaldo Henrique (Paulinho, aos 30'/2°T), Pedro Naressi (Denner, aos 23'/2°T) e Ítalo (Bruno Matias, aos 18'/2°T); Jaderson (Vanegas, aos 18'/2°T), Luciano Juba e Rodrigão.