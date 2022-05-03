Salgado analisa criação da liga e diz que estuda detalhes com a 777 Partners sobre a adesão do Vasco

Oito clubes brasileiros se reuniram na manhã desta terça-feira, em hotel no bairro dos Jardins, em São Paulo, para assinarem o estatuto de criação de uma liga independente de futebol (intitulada Libra) no intuito de organizar o Campeonato Brasileiro. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, postou em seu perfil que participou da reunião. Além disso, o mandatário afirmou que está estudando com a 77 Partners todos os detalhes da adesão do clube à nova liga. Vale destacar que o Gigante da Colina ainda não teve a venda de 70% de seu futebol decretada, porém a mudança do estatuto já foi aprovada tanto pelo Conselho Deliberativo, quanto pelos sócios-estatutários.

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O próximo passo será a apresentação da proposta vinculante por parte da empresa norte-americana. Vale destacar que o prazo estabelecido é até o dia 21 de maio. Em seguida, duas novas votações, uma do Conselho Deliberativo e outra dos sócios em nova Assembleia Geral Extraordinária, irão decretar o possível acordo.

- Estive hoje em São Paulo na reunião para discutir o futuro do futebol brasileiro. Existe um consenso entre os clubes de que a Liga é o caminho. Estamos estudando todos os detalhes junto com a 777 Partners para a adesão do Vasco - publicou o presidente do clube carioca, que acrescentou:

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- No dia 12/5, na CBF, teremos nova reunião com todos os clubes. Acreditamos num grande entendimento em benefício dos clubes e do futebol - completou.

Cabe salientar que o projeto é encabeçado pela empresa Codajas e pelo banco BTG. De acordo com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, destacou que confia que até o próximo dia 12 de maio, haverá assinatura dos 40 clubes (somando Séries A e B).