Salernitana x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

A Juventus viaja para encarar a Salernitana nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A Velha Senhora vem de derrota sofrida para a Atalanta e busca conquistar os três pontos para se aproximar da zona de classificação para a Champions League.IRREGULARIDADE- Sempre fiz da necessidade uma virtude. Há momentos em que as coisas vão bem e outros não, mas temos muitos objetivos a cumprir. Devemos sair da tempestade e não lutar contra ela. Estamos em 6º lugar, mas estamos na Juventus e temos que dar o melhor - garantiu Massimiliano Allegri, técnico da Velha Senhora.