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Salernitana x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Juventus visita a lanterna do Calcio e busca conquistar uma vitória para se aproximar da zona de classificação para a Champions League da próxima temporada...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 13:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 13:24
A Juventus viaja para encarar a Salernitana nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A Velha Senhora vem de derrota sofrida para a Atalanta e busca conquistar os três pontos para se aproximar da zona de classificação para a Champions League.IRREGULARIDADE- Sempre fiz da necessidade uma virtude. Há momentos em que as coisas vão bem e outros não, mas temos muitos objetivos a cumprir. Devemos sair da tempestade e não lutar contra ela. Estamos em 6º lugar, mas estamos na Juventus e temos que dar o melhor - garantiu Massimiliano Allegri, técnico da Velha Senhora.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
CADA VEZ MAIS DIFÍCIL​Com a derrota na última rodada, a Velha Senhora se afastou do G-4 do Campeonato Italiano. Com apenas 21 pontos somados, a Juventus ainda não está em zona de Europa League ou da Conference League em quase um turno da Serie A.
FICHA TÉCNICA:Salernitana x Juventus
Data e horário: 30/11/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Estádio Arechi, em Salerno (ITA)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SALERNITANA (Técnico: Fabrizio Castori)Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo e Ranieri; Obi, Di Tacchio e Coulibaly; Djuric; Bonazzoli e Simy
Desfalques: Matteo Ruggeri e Franck Ribery (machucados)
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Pellegrini; Bentancur, Locatelli e Rabiot; Bernardeschi, Morata e Dybala
Desfalques: Weston McKennie, Federico Chiesa, Aaron Ramsey, Danilo e De Sciglio (machucados)
Crédito: Juventusvemdederrota,masbuscanovotriunfonoCampeonatoItaliano(Foto:IsabellaBONOTTO/AFP

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