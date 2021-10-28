Salários, luvas e sondagens: entenda o que trava a renovação de Gabriel Pereira com o Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians convive com um grande impasse a ser resolvido e não se trata da briga por uma vaga na Libertadores, mas sim para manter no elenco uma de suas grandes promessas: Gabriel Pereira, que tem contrato apenas até 31 de março de 2022, e já poderia assinar com outro clube. Diante disso, a renovação não é fácil e alguns fatores como salários, luvas e sondagens travam o acordo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Aos 20 anos, GP tem sido um dos destaques do Timão neste momento da temporada, ganhando espaço entre os titulares de Sylvinho no ataque. No entanto, esse brilho individual vem justamente quando fora de campo seu futuro no clube está indefinido, já que seu vínculo termina em cinco meses.

Na noite da última quarta-feira, o Meu Timão publicou o interesse do Benfica no futebol do jovem atleta, informação que foi confirmada pelo LANCE!. Além disso, segundo apuração da reportagem, outros clubes europeus já chegaram a sondar a situação de Gabriel Pereira. Todos eles olham o momento como oportunidade de assinar com uma joia sem custos de transferência.

A possibilidade de jogar na Europa é um ponto de pessimismo por parte dos dirigentes corintianos, mas não só, já que os altos valores pedidos pelos representantes do jogador também dificultam a operação. De acordo com pessoas ouvidas pelo LANCE!, a pedida salarial seria quase o dobro do que o Corinthians ofereceu, além disso o valor das luvas está totalmente fora da realidade, mesmo que ele seja diluído nos vencimentos mensais do atleta.