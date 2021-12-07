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Salário, dívida e planos: a equação que deu fim à passagem de Germán Cano pelo Vasco

Centroavante argentino tem vencimentos elevados e quantia fixada em dólar a receber do Cruz-Maltino. Desfecho negativo se deu em comum acordo. Ele deverá jogar na Série A...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 07:30

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 07:30

Por mais que o cenário financeiro do Vasco possa estar menos pior do que já esteve, o dinheiro segue pautando as decisões do clube. E não poderia ser diferente no que diz respeito à renovação, que acabou por não se concretizar, de Germán Cano com o Vasco. Outros fatores foram calculados pelas partes envolvidas, mas os desejos, efeitos e possibilidades financeiras pesaram.Primeiramente vale lembrar declaração do então diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro. Em abril, ele foi questionado sobre o contrato do atacante argentino, que termina este mês. E assim respondeu:
- É lógico que, no momento certo, vamos tratar do assunto. Estive com o empresário dele ainda era início de março. Foi o primeiro jogador com quem conversamos. Poderíamos ter soltado notícia de que ele vai ficar, mas ele tem contrato até o fim do ano, natural que fique. Todos que têm contrato acabando precisamos esperar direcionamento na Série B - analisou o dirigente, à época. E completou:
- Não temos pesadelo com não subir, mas é claro que vamos ter dificuldade. Tem cinco campeões e outros cinco que vão lutar para subir. Este (Cano) e outros casos, não podemos comprometer. Renovar, de repente, sem garantia de receita. Vamos costurar, estamos na mesma página - afirmou Pássaro.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Percebe-se, portanto, que desde aquela época a possibilidade de renovação esteve em pauta, mas era sabido que não subir praticamente inviabilizaria o acordo. Isso porque os mais de R$ 300 mil são dos maiores salários do elenco. Sem contar uma dívida em dólar.
Cano também sempre se disse "tranquilo" em relação à continuidade no clube. Mas é natural que os valores devidos e um aumento nos vencimentos sejam discutidos. Neste caso, um final de semana se passou entre as conversas da última sexta-feira e o anúncio de jogador e clube, e em tom de carinho recíproco, nesta segunda. A continuidade do argentino não era impossível, pela adaptação dele e da família, todavia o jogador tem mercado na elite brasileira. Dificilmente não receberá propostas. O que terá início a partir desta terça-feira.
Crédito: GermánCanoviveudoisanoscomoumdosprincipaisjogadoresdoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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