Saídas pela esquerda! Saiba como está a disputa pela titularidade na lateral do Fluminense

Crédito: Danilo Barcelos, Marlon e Egídio buscam espaço na lateral esquerda (Montagem LANCE!

A lateral esquerda do Fluminense continua a ser uma incógnita. Com Danilo Barcelos, Marlon e Egídio à sua disposição, o técnico Marcão ainda consiga dar solidez ao Tricolor das Laranjeiras na reta final do Campeonato Brasileiro.Contestado no decorrer do empate com o Atlético-GO, Danilo Barcelos sai na frente nesta disputa.

- No momento que o Egídio saiu, o Danilo teve uma oportunidade e apresentou uma regularidade muito interessante - declarou. O camisa 14 passou por momentos instáveis no último sábado (9), no Maracanã. Hesitante na marcação, chegou atrasado em divididas e deixou a equipe vulnerável diante das investidas do Atlético-GO. Em contrapartida, Danilo Barcelos em alguns momentos foi à frente e buscou cruzamentos, a ponto de quase ser recompensado com um gol de calcanhar na reta final.

A "produtividade" e o fato de ser "um jogador de grupo" são vistos como trunfo para Danilo Barcelos.

Jogador "pedido" pelos torcedores durante o confronto, Marlon acirra a briga pelo setor.

- O Marlon vem treinando, se tiver oportunidade vai jogar, como todos os outros que vêm treinando junto com a gente. Ele também subiu de produção - destacou.

O jogador de 24 anos, que retornou ao clube após empréstimo ao Trabzonspor (TUR), parecia relegado. Porém, ganhou alguns degraus sob o comando de Marcão.

- Acredito que Marlon tenha a preferência. Mas em algum momento podemos voltar a usar o Egídio- disse o treinador tricolor.

Egídio, que se recuperou de lesão, terá de batalhar para retomar sua titularidade. Atleta que traz bons momentos em jogadas de bola alçada e em cobranças de falta em escanteios, o veterano tem o desafio de aprimorar-se defensivamente. Marcão destaca o empenho e a qualidade de Egídio nos treinos.

- Vem treinando, correspondendo e é um profissional acima da média - declarou.