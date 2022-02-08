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futebol

Saída de Mbappé deve acarretar em chegada de outra estrela ao PSG

Francês ainda não renovou contrato e é alvo do Real Madrid para próxima temporada...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 20:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 20:16
Os dois jovens mais promissores do futebol mundial podem ser envolvidos em negociações na próxima janela de transferência. De acordo com o jornal francês 'L'Equipe', a possível saída de Kyllian Mbappé para o Real Madrid culminará na chegada de Erling Haaland ao Paris Saint-Germain.+ Contratação de estrela é condição para Zidane assumir o PSG
E os investimentos do PSG não parecem parar no atacante do Borussia Dortmund. Ainda segundo o veículo, o clube francês também mira as contratações de Lucas Paquetá, do Lyon e Paul Pogba, do Manchester United. Contudo, o atacante norueguês é prioridade do clube francês.
+ Mason Mount revela que assistiu à final da Libertadores e elogia o Palmeiras: 'Equipe muito boa'
Mbappé tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho, mas ainda não renovou. Caso não chegue a um acordo com os franceses, deixa o time parisiense de graça ao fim da temporada. O PSG pretende pagar 75 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões) ao Borussia Dormtund por Haaland.
Crédito: MbappépodereforçaroRealMadridapartirdapróximatemporada(Foto:SEBASTIENBOZON/AFP

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