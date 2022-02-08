Saída de Mbappé deve acarretar em chegada de outra estrela ao PSG

Os dois jovens mais promissores do futebol mundial podem ser envolvidos em negociações na próxima janela de transferência. De acordo com o jornal francês 'L'Equipe', a possível saída de Kyllian Mbappé para o Real Madrid culminará na chegada de Erling Haaland ao Paris Saint-Germain.+ Contratação de estrela é condição para Zidane assumir o PSG

E os investimentos do PSG não parecem parar no atacante do Borussia Dortmund. Ainda segundo o veículo, o clube francês também mira as contratações de Lucas Paquetá, do Lyon e Paul Pogba, do Manchester United. Contudo, o atacante norueguês é prioridade do clube francês.

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Mbappé tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho, mas ainda não renovou. Caso não chegue a um acordo com os franceses, deixa o time parisiense de graça ao fim da temporada. O PSG pretende pagar 75 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões) ao Borussia Dormtund por Haaland.