AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Saída de André Mazzuco para o Santos abre busca por um diretor de futebol no Cruzeiro
futebol

Saída de André Mazzuco para o Santos abre busca por um diretor de futebol no Cruzeiro

O dirigente aceitou a proposta do Peixe e vai deixar a Raposa perto da estreia no Brasileiro da Série B...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 18:00
Crédito: Mazzuco ficou apenas cinco meses no comando do futebol do Cruzeiro- (Igor Sales/Cruzeiro
O Cruzeiro está perto de perder o seu diretor de futebol, André Mazzuco, que está a caminho do Santos. O executivo avisou à Raposa sobre sua partida rumo ao Peixe. Assim, a equipe mineira terá de iniciar a busca por um novo nome para cuidar do futebol cinco estrelas. O Cruzeiro corre contra o tempo, pois tenta acertar com um novo diretor antes da estreia da Série B, neste sábado, 29 de maio, contra o Confiança, em Aracaju. Uma possibilidade enquanto não se define alguém para o lugar de Mazzuco é ter Deivid na função, que ele ocupou em 2020. Atualmente o ex-jogador cuida de outros negócios no clube, ficando distante do dia a dia do futebol. Usar Deivid no comando do futebol, de forma temporária, pode evitar que negociações de chegadas e saída de atletas fiquem estagnadas na Toca da Raposa. André Mazzuco chegou ao Cruzeiro em 5 de janeiro deste ano e no período tentava organizar o setor, que foi instável em 2020 com Ocimar Bolicenho, Deivid e Ricardo Drubscky. Mazzuco fez 12 contratações no comando do futebol cruzeirense: Klebinho e Guilherme Bissoli, os mais recentes; Matheus Neris, Matheus Barbosa, Alan Ruschel, Felipe Augusto, Rômulo, Jospeh, Flávio, Bruno José, Eduardo Brock e Marcinho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com novo tarifaço de Trump e déficit fiscal crescente, Brasil chega à eleição mais importante do mundo em 2026 sem margem para erro, diz analista
Vereador de Vitória Baiano do Salão
Caso escabroso de vereador condenado por estupro de criança força Câmara de Vitória a ativar a Corregedoria
Plantação de café arábica no município de Pedra Menina-ES, na região do Caparaó
Café arábica do ES e portos capixabas: tão perto, mas ainda distantes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados