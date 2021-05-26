Saída de André Mazzuco para o Santos abre busca por um diretor de futebol no Cruzeiro

O Cruzeiro está perto de perder o seu diretor de futebol, André Mazzuco, que está a caminho do Santos. O executivo avisou à Raposa sobre sua partida rumo ao Peixe. Assim, a equipe mineira terá de iniciar a busca por um novo nome para cuidar do futebol cinco estrelas. O Cruzeiro corre contra o tempo, pois tenta acertar com um novo diretor antes da estreia da Série B, neste sábado, 29 de maio, contra o Confiança, em Aracaju. Uma possibilidade enquanto não se define alguém para o lugar de Mazzuco é ter Deivid na função, que ele ocupou em 2020. Atualmente o ex-jogador cuida de outros negócios no clube, ficando distante do dia a dia do futebol. Usar Deivid no comando do futebol, de forma temporária, pode evitar que negociações de chegadas e saída de atletas fiquem estagnadas na Toca da Raposa. André Mazzuco chegou ao Cruzeiro em 5 de janeiro deste ano e no período tentava organizar o setor, que foi instável em 2020 com Ocimar Bolicenho, Deivid e Ricardo Drubscky. Mazzuco fez 12 contratações no comando do futebol cruzeirense: Klebinho e Guilherme Bissoli, os mais recentes; Matheus Neris, Matheus Barbosa, Alan Ruschel, Felipe Augusto, Rômulo, Jospeh, Flávio, Bruno José, Eduardo Brock e Marcinho.