Saiba quanto o Sport faturou com a saída de Mikael

O último fim de semana foi um misto de sensações ao torcedor do Sport, que vibrou com a vitória do Leão em cima do Náutico, mas lamentou a saída do atacante Mikael.

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O jogador, que anotou três gols no clássico da Copa do Nordeste, foi negociado com a Salernitana-ITA e pegou muita gente de surpresa.

A negociação ocorreu de maneira rápida e, mesmo antes do jogo contra o Timbu, o atacante sabia que seria a sua despedida do Leão.

Quanto ganha?

Inicialmente, Mikael fica por empréstimo nos próximos seis meses. O Leão vai faturar 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) pela transferência.

Caso a Salernitana queira ficar com Mikael em definitivo, o time vai precisar quitar 3 milhões de euros (R$ 18 milhões).