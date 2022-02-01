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futebol

Saiba quanto o Sport faturou com a saída de Mikael

Atacante foi emprestado a Salernitana-ITA e fica no futebol europeu nos próximos seis meses...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 15:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 15:01
O último fim de semana foi um misto de sensações ao torcedor do Sport, que vibrou com a vitória do Leão em cima do Náutico, mas lamentou a saída do atacante Mikael.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O jogador, que anotou três gols no clássico da Copa do Nordeste, foi negociado com a Salernitana-ITA e pegou muita gente de surpresa.
A negociação ocorreu de maneira rápida e, mesmo antes do jogo contra o Timbu, o atacante sabia que seria a sua despedida do Leão.
Quanto ganha?
Inicialmente, Mikael fica por empréstimo nos próximos seis meses. O Leão vai faturar 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) pela transferência.
Caso a Salernitana queira ficar com Mikael em definitivo, o time vai precisar quitar 3 milhões de euros (R$ 18 milhões).
Crédito: MikaelanotoutrêsgolsnapartidaentreSportxNáutico(Foto:TwitterOficialdoSport

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