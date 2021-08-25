Saiba quanto o Santos vai ganhar em caso de classificação na Copa do Brasil

O Santos enfrenta o Athletico-PR nesta quinta-feira, às 19 horas, na Arena da Baixada pelo primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. A equipe de Fernando Diniz busca um bom resultado como visitante e decide uma vaga na semifinal em casa no dia 14 de setembro.Além da oportunidade esportiva, uma classificação pode ajudar no financeiro do clube. Se eliminar o Furacão, recebe R$ 7,3 milhões em premiação. Além de ter a chance de seguir na luta pelo título, que vale R$ 56 milhões.
Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o duelo do primeiro turno por 2 a 1 na Vila Belmiro. O Alvinegro Praiano defende um bom retrospecto contra o Furacão em casa e no retrospecto geral dos confrontos. São 50 jogos, com 25 vitórias santistas, 12 empates e 13 triunfos atleticanos.O Peixe entrou na Copa do Brasil direto na terceira fase quando eliminou o Cianorte, do Paraná, pelo placar agregado de 3 a 0. Nas oitavas de final, o Santos enfrentou a Juazeirense, da Bahia, e avançou pelo placar agregado de 4 a 2. O clube já faturou R$ 6,15 milhões pelas fases avançadas.
Em caso de classificação, o Peixe vai encarar nas semifinais o vencedor do confronto entre Grêmio e Flamengo.
Veja as premiações por fase:
Terceira fase: R$ 1,7 milhãoOitavas de final: R$ 2,7 milhõesQuartas de final: R$ 3,45 milhõesSemifinais: R$ 7,3 milhõesVice-campeão: R$ 23 milhõesCampeão: R$ 56 milhões