Saiba quais jogadores do Santos ainda não tiveram Covid

Somente quatro titulares do Santos ainda não testaram positivo para Covid-19. Pará, Felipe Jonatan, Lucas Braga e Marinho são os nomes que estiveram livres do vírus durante toda a pandemia. Além deles, jogadores como Laércio, Lucas Lourenço, Guilherme Nunes, Bruno Marques, entre outros garotos também não tiveram o vírus.Com os casos de Wagner Leonardo e John, o Santos chegou 22 testes positivos desde o retorno do futebol. O primeiro caso de jogador infectado com Covid foi no retorno aos treinamentos, quando Luiz Felipe testou positivo, antes mesmo da volta das partidas oficiais. Durante o Paulistão, Ivonei também foi diagnosticado com o vírus.Depois do começo do Campeonato Brasileiro, o primeiro caso de Covid no elenco do Santos foi do atacante Raniel, que foi diagnosticado com o vírus no dia 4 de setembro e acabou desfalcando o time em três partidas. Pouco depois do retorno, ele teve um trombose e ainda não tem previsão de volta. Dias depois, em 8 de setembro, foi a vez Kaio Jorge testar positivo.