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Saiba quais jogadores do Santos ainda não tiveram Covid

Casos de John e Wagner Leonardo aumentaram a preocupação do clubes antes da semifinal da Libertadores. Quatro titulares ainda não pegaram o vírus...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 16:35

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 16:35

Crédito: Destaque do Santos, Marinho ainda não foi diagnosticado com Covid (Ivan Storti/Santos
Somente quatro titulares do Santos ainda não testaram positivo para Covid-19. Pará, Felipe Jonatan, Lucas Braga e Marinho são os nomes que estiveram livres do vírus durante toda a pandemia. Além deles, jogadores como Laércio, Lucas Lourenço, Guilherme Nunes, Bruno Marques, entre outros garotos também não tiveram o vírus.Com os casos de Wagner Leonardo e John, o Santos chegou 22 testes positivos desde o retorno do futebol. O primeiro caso de jogador infectado com Covid foi no retorno aos treinamentos, quando Luiz Felipe testou positivo, antes mesmo da volta das partidas oficiais. Durante o Paulistão, Ivonei também foi diagnosticado com o vírus.Depois do começo do Campeonato Brasileiro, o primeiro caso de Covid no elenco do Santos foi do atacante Raniel, que foi diagnosticado com o vírus no dia 4 de setembro e acabou desfalcando o time em três partidas. Pouco depois do retorno, ele teve um trombose e ainda não tem previsão de volta. Dias depois, em 8 de setembro, foi a vez Kaio Jorge testar positivo.
Após um longo tempo sem novos casos da doença, o Santos enfrentou um surto na semana entre 9 a 15 de novembro. Ficaram afastados: João Paulo, Vladimir, Madson, Alex Nascimento, Lucas Veríssimo, Alison, Diego Pituca, Jobson, Sandry, Jean Mota, Ângelo e Luan Peres. De dezembro para cá, também testaram positivo: Soteldo, Arthur Gomes, Vinícius Balieiro e Fernando Pileggi.
Além dos jogadores, o técnico Cuca também ficou afastado quase 20 dias. Outros membros da comissão técnica também tiveram Covid: Cuquinha, Omar Feitosa, Eudes Pedro e Arzul, além do dirigente Jorge Andrade.

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