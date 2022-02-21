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Saiba por que Gabi não cobrou o último pênalti do Flamengo na Supercopa do Brasil

Torcedores do Flamengo fizeram o questionamento ao fim da partida; o técnico Paulo Sousa e o meia Diego foram perguntados sobre e responderam...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 08:00
Após o vice da Supercopa no Brasil, no último domingo, um questionamento ficou em alta entre os torcedores do Flamengo: por que Gabi não bateu o último pênalti da decisão? Vitinho desperdiçou a 12ª cobrança do Rubro-Negro, e o Atlético-MG se sagrou campeão.
> GALERIA: Veja os memes de Atlético-MG x Flamengo na Supercopa do Brasil> ATUAÇÕES: João Gomes e Filipe Luís são os melhores do Fla na Supercopa Durante a entrevista coletiva, o questionamento foi levado até o técnico Paulo Sousa. O Mister explicou que ficou decidido que, caso caso fossem necessárias mais de cinco cobranças, os jogadores decidiram entre si quem iria bater.
- Quando nós decidimos os cinco primeiros e a ordem dos cinco primeiros, decidimos com todo o elenco que as decisões eram tomadas após esses mesmos cinco, ou seja, se houvesse continuidade quem se sentisse melhor entre eles tomassem essas decisões.
Diego, que entrou no segundo tempo, foi entrevistado pela TV Globo ao fim da partida e também respondeu a mesma pergunta. O camisa 10 explicou e também parabenizou Vitinho por ter assumido a responsabilidade.
- É uma questão do Gabi e nós confiamos nos jogadores. Conversamos ali, quem iria para a cobrança, e foi decidido que o Vitor foi bater. Parabenizo a coragem dos jogadores, em especial do Vitor por ter assumido a responsabilidade de bater o segundo pênalti. É muito difícil bater um, dois é ainda mais. Foi isso o que aconteceu. Temos que levantar a cabeça e seguir em frente - disse.
Crédito: GabifezumdosgolsdoFlamengonotemporegulamentar(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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