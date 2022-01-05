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Saiba como ir aos jogos do Flamengo na Copinha na Arena Barueri

Garotos do Ninho estreiam na Copa SP de Futebol Júnior nesta quarta, contra o Forte (ES)...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 11:55

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 11:55

O Flamengo está no Grupo 29 da Copa SP de Futebol Júnior, que terá os jogos disputados na Arena Barueri a partir desta quarta-feira, e o acesso dos torcedores é gratuito, mas é preciso seguir os protocolos estipulados. Abaixo, confira o que é precisa fazer para conseguir assistir às partidas da chave!Primeiro, o torcedor que desejar assistir aos jogos do Flamengo na Copinha (veja o calendário abaixo) precisa cadastrar-se no site do Barueri (clique aqui).
Além disso, ao acessar o estádio será necessário apresentar documento com foto, comprovante de vacinação da Covid-19 ou teste com resultado negativo RT-PCR (com 48h de antecedência) ou antígeno (com 24h de antecedência). O uso de máscara é obrigatório antes e durante as partidas na Arena Barueri.Confira a programação do Grupo 29 da Copa SP, na Arena Barueri:
1ª rodada - 5 de janeiro19h30 - Oeste (SP) x Floresta (CE)21h45 - Flamengo x Forte (ES)
2ª rodada - 8 de janeiro16h45 - Oeste (SP) x Forte (ES)19h - Floresta (CE) x Flamengo
3ª rodada - 11 de janeiro19h30 - Forte (ES) x Floresta (CE)21h45 - Oeste (SP) x Flamengo
Crédito: OsGarotosdoNinhoestãonoGrupo29daCopinha,comsedeemBarueri(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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