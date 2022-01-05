Saiba como ir aos jogos do Flamengo na Copinha na Arena Barueri

O Flamengo está no Grupo 29 da Copa SP de Futebol Júnior, que terá os jogos disputados na Arena Barueri a partir desta quarta-feira, e o acesso dos torcedores é gratuito, mas é preciso seguir os protocolos estipulados. Abaixo, confira o que é precisa fazer para conseguir assistir às partidas da chave!Primeiro, o torcedor que desejar assistir aos jogos do Flamengo na Copinha (veja o calendário abaixo) precisa cadastrar-se no site do Barueri (clique aqui).