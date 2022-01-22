Saiba como estão os últimos campeões da Copinha pelo Santos

O Santos venceu o América-MG por 3 a 0 na noite desta sexta-feira e garantiu classificação para a final da Copinha. Em busca do tetracampeonato, o Peixe vai enfrentar o vencedor do confronto entre São Paulo e Palmeiras, que acontece neste sábado.O último título do Santos na Copinha aconteceu em 2014. Com gols de Diego Cardoso e Serginho, o Peixe bateu o Corinthians por 2 a 1 no Pacaembu e conquistou a Taça. Com 9 gols, Diego Cardoso e Stéfano Yuri foram os artilheiros da competição.

O Santos foi comandado na competição pelo técnico Pepinho e disputou a final com João Paulo, Daniel Guedes, Paulo Ricardo, Nailson e Zeca; Lucas Otávio, Fernando Medeiros (Diego Gomes) e Serginho (Gustavo Eugênio); Jorge Eduardo, Stéfano Yuri e Diego Cardoso (Gustavo Costa).

Oito anos após a conquista, o DIÁRIO DO PEIXE mostra como estão os campeões pelo Peixe.

João Paulo - Assumiu a condição de titular nas duas últimas temporadas e foi, talvez, o maior destaque do Santos no Brasileiro de 2021. Renovou recentemente com o clube e tem contrato até 2026.Daniel Guedes - Está de volta ao clube depois de empréstimo ao Fortaleza e busca conquistar seu espaço no elenco. Tem contrato apenas até o meio do ano.

Paulo Ricardo - Subiu ao profissional ainda em 2014, jogou algumas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Em 2016, foi negociado com o Sion, da Suíça. Passou por Fluminense, Goiás, Figueirense e atualmente está no Kuopion Palloseura, da Finlândia.

Naílson - Fez um jogo pelo Santos no Brasileiro de 2014 e começou a rodar. Passou por Mogi Mirim, Diadema, União Leiria, de Portugal, Famalicão, também de Portugal, da Ucrânia, Baltika, da Rússia, e no ano passado esteve no Juventus. Atualmente, tem contrato com Al-Adalah, da Arábia Saudita.

Zeca - Chegou a ter muito destaque no Santos, foi campeão olímpico em 2016, mas se desentendeu com torcedores e deixou o Peixe em 2018. Foi para o Internacional na negociação que trouxe Eduardo Sasha para o Santos. Depois, passou por Bahia e Vasco da Gama, seu último clube. Está sem contrato.

Lucas Otávio - Encerrou a carreira em 2018 com 24 anos e hoje atua no gerenciamento de carreiras de atletas. Depois do Peixe, passou por Paraná Clube, Avaí e Ituano.

Fernando Medeiros - Também rodou depois de deixar o Santos. Passou por Botafogo-SP, Vila Nova, Bahia, Portimonense, de Portugal, Confiança e atualmente está no Audax Rio de Janeiro.

Diego Gomes - Atuou no Sub-23 do Santos até 2018. Teve passagens Portuguesa santista, Tupi, Ipatinga, Santo André, Aimoré, Marítimo, de Portugal, Brasil de Pelotas e foi contratado pelo Botafogo-PB nesta temporada.

Serginho - Depois do Santos, passou por Vitória e teve destaque no Santo André e no América-MG. Foi vendido ao Kashima Antlers, do Japão, em 2018, e atualmente está no Changchun, da China.

Gustavo Eugênio - Depois do Santos teve passagens por Paraná Clube, Portuguesa, River-PI, Villa Nova-MG, Tupynambás (MG) e Feirense-BA. No ano passado, tentou retomar a carreira no Cascavel-PR.

Jorge Eduardo - Estava emprestado no Santos pelo Audax. Chegou a atuar pelo clube em 2014, mas voltou ao Audax, passou por Ferroviária, Botafogo-PB, ABC, Portuguesa, Juventus e atualmente está no Dziugas Telsiai, da Lituânia.

Stéfano Yuri - Um dos artilheiros da Copinha, Stéfano Yuri passou por Náutico, Botafogo, Vila Nova, São Caetano e foi fazer carreira na Tailândia. Passou Muangkan United, Nakhonpathom e seu último clube foi o Pattani FC.

Diego Cardoso - Foi destaque do Santos e artilheiro do Campeonato Brasileiro de Aspirantes de 2017 jogando ao lado de Diego Pituca. No profissional, porém, não conseguiu espaço. Passou por Bragantino, Vila Nova, Guarani, Botafogo-SP, São Caetano, Operário-PR, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, atuou no Blotev Plovdiv, da Bulgária, e atualmente defende o XV de Piracicaba.

Gustavo Costa - Pertencia ao Mogi Mirim. Voltou ao clube, passou por Portimonense, Penafiel, Estoril, Cova Piedade, todos de Portugal, e está no Olympiakos Nicosia, do Chipre.