Sai ou fica? Veja como está a situação contratual de Dybala na Juventus

A renovação de Paulo Dybala com a Juventus segue como uma incógnita na Itália. De acordo com o jornal 'Gazzetta dello Sport', a Velha Senhora, que nas últimas semanas teria aceito os termos do argentino para renovar, teria recuado na negociação, que pode culminar na saída do jogador ao fim da temporada.Para renovar, Dybala teria pedido 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) por ano, mais bonificações. No contrato vigente, que se encerra em junho deste ano, o argentino ganha 7,3 milhões de euros (R$ 46 milhões) anuais. Em crise financeira, o clube italiano teria esfriado a negociação, que agora está em pausa.
Com isso, caso a Juventus não consiga a renovação com Dybala, o argentino saíra de graça da equipe italiana a partir de julho. O atleta, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com outro clube neste mês. Na atual temporada, o atacante jogou 19 partidas e marcou nove gols.