SAF, aposentadoria da 10, redução do CD e do CG: confira as propostas de mudanças do Estatuto do Santos

Na noite da última segunda-feira (14), o Santos teve a primeira reunião para discutir a mudança do estatuto. Os conselheiros apresentaram 47 sugestões dentro dos parâmetros pedidos pelo clube, como a assinatura de ao menos 30 membros do colegiado.As propostas enviadas pelos conselheiros se juntarão às enviadas pelo Comitê de Gestão e pela Comissão de Estatuto, que tem prazo mínimo de 30 dias para dar um parecer sobre as sugestões. Após o prazo, o Conselho Deliberativo será chamado para votar o parecer da Comissão do Estatuto. Em seguida, uma assembleia de sócios será convocado também para votar sobre o tema.O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE teve acesso ao documento com as 47 propostas e muitos temas se repetem, coma a sugestão para a diminuição do número de conselheiros, a redução do número de membros do Comitê de Gestão (atualmente são nove) e a diminuição do número de sócios necessário para a abertura de uma embaixada (hoje são 100). A colocação do futsal como finalidade do Santos foi sugerida por mais de um conselheiro.Foram sugeridas algumas mudanças em relação ao uniforme. O conselheiro Fabio Eduardo Gonçalves Sartori sugeriu que todos os escudos já utilizados possam ser estampados em camisas de jogo, treino e viagem. O conselheiro Fernando José Lima de Moraes sugeriu a aposentadoria da camisa 10 em homenagem ao Rei Pelé. O número seria usado apenas comercialmente, mas nenhum jogador vestiria mais o manto sagrado.