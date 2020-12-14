Sá Pinto pondera atuação do Vasco: 'Não queremos vitórias morais. Não podemos depender só do Cano'

O gol de empate do Vasco diante do Fluminense, neste domingo, saiu só nos acréscimos do segundo tempo. Entretanto, para o técnico do Cruz-Maltino, a atuação do time merecia melhor sorte. Só que ele mesmo admite que o que ele considera "vitória moral" não vai mudar a realidade de zona de rebaixamento da equipe.- Precisamos ganhar porque as vitórias trazem confiança. Um adversário que chega lá uma vez ou outra, tem os detalhes... não é justo colocar a responsabilidade toda no Cano. Reagimos essa semana - avaliou. E completou: