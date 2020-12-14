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Sá Pinto pondera atuação do Vasco: 'Não queremos vitórias morais. Não podemos depender só do Cano'

Técnico cruz-maltino entende que o time merecia melhor sorte diante do Fluminense, e também cobra melhor pontaria dos jogadores, para que haja outros goleadores...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 23:25

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 23:25

Crédito: O português Ricardo Sá Pinto tenta fazer o Vasco voltar a vencer depois de um mês (AFP
O gol de empate do Vasco diante do Fluminense, neste domingo, saiu só nos acréscimos do segundo tempo. Entretanto, para o técnico do Cruz-Maltino, a atuação do time merecia melhor sorte. Só que ele mesmo admite que o que ele considera "vitória moral" não vai mudar a realidade de zona de rebaixamento da equipe.- Precisamos ganhar porque as vitórias trazem confiança. Um adversário que chega lá uma vez ou outra, tem os detalhes... não é justo colocar a responsabilidade toda no Cano. Reagimos essa semana - avaliou. E completou:
- O Vasco jogou melhor, mas não queremos vitórias morais. Não podemos depender só do Cano. Acredito que esta equipe tenha vontade e qualidade - finalizou, logo após a partida.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
O time de São Januário tem mais uma semana completa para recuperação física e aprimoramento técnico e tático. O próximo compromisso é contra o Santos, também na Colina Histórica.

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