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Sá Pinto chega ao Rio: 'Vesti a camisa do Vasco e vou morrer por ela'

Técnico português desembarcou no Aeroporto Santos Dumont no início da noite desta quinta-feira, e deve ter o primeiro contato com os jogadores nesta sexta-feira...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 19:57

LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 19:57
Crédito: Ricardo Sá Pinto começa sua primeira experiência como treinador no futebol brasileiro (Divulgação/Vasco
O novo técnico do Vasco chegou ao Rio. O português Ricardo Sá Pinto desembarcou no Aeroporto Santos Dumont no início da noite desta quinta-feira e já falando da tão famosa dedicação que exige dos comandados - e exigiu ao longo da carreira.- Na minha carreira toda, sou o primeiro a exigir de mim próprio. Se não der o exemplo, não posso exigir dos meus jogadores e não posso fazer com que acreditem no que eu pretendo. Estou habituando a essa pressão e a essa exigência. Vesti a camisa do Vasco e vou morrer por ela enquanto lá estiver - afirmou ao "Ge".
Sá Pinto chega no Vasco após último trabalho no Braga, da terra natal dele, mas também tem experiência em outros países da Europa e Ásia. No Brasil, todavia, o treinador de 48 anos terá sua primeira experiência.
Ele substitui Ramon Menezes. O ex-meio-campista, ídolo do Vasco, foi demitido na semana passada. O próximo desafio do Vasco, ainda sob as ordens de Alexandre Grasseli, é contra o Internacional, fora de casa, neste domingo.

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