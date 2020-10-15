Sá Pinto chega ao Rio: 'Vesti a camisa do Vasco e vou morrer por ela'

O novo técnico do Vasco chegou ao Rio. O português Ricardo Sá Pinto desembarcou no Aeroporto Santos Dumont no início da noite desta quinta-feira e já falando da tão famosa dedicação que exige dos comandados - e exigiu ao longo da carreira.- Na minha carreira toda, sou o primeiro a exigir de mim próprio. Se não der o exemplo, não posso exigir dos meus jogadores e não posso fazer com que acreditem no que eu pretendo. Estou habituando a essa pressão e a essa exigência. Vesti a camisa do Vasco e vou morrer por ela enquanto lá estiver - afirmou ao "Ge".