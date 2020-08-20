Rumo ao Atlético-GO, Janderson se despede do Corinthians: 'Até breve'

Depois de ficar fora da lista de relacionados dos dois últimos jogos do Corinthians no Brasileirão-2020, Janderson terá um novo destino. Isso porque ele foi emprestado para o Atlético-GO até o término da competição, em fevereiro de 2021. O jogador, inclusive, já se despediu do clube por meio de seu perfil oficial no Instagram, e prometeu mostrar muito mais quando voltar.O atacante, que vinha perdendo espaço com Tiago Nunes desde a volta da paralisação por conta da pandemia de coronavírus, recebeu algumas propostas para deixar o Timão, conforme informação publicada pelo "GE" e confirmada pelo LANCE!, mas acabou optando por atuar pelo clube goiano por empréstimo. O objetivo é dar mais rodagem ao jovem de 21 anos.Nesta quinta-feira, por meio de seu perfil oficial no Instagram, Janderson se despediu do Corinthians com um "até breve", com a certeza de que irá mostrar muito mais quando retornar ao clube para a próxima temporada.
- A vida é feita de ciclos e ensinamentos. Jogar profissionalmente com a camiseta do Corinthians sempre foi um sonho. Com muito trabalho e dedicação pude realizar. Nada é de graça nessa vida e sei do meu valor e o que posso melhorar. Com a certeza de que ainda irei mostrar muito. Até breve - escreveu o atacante em sua rede social.
Janderson tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022 e o clube detém 70% de seus direitos econômicos. No começo da temporada, ele vinha sendo titular com Tiago Nunes, mas acabou sendo preterido e voltou a ser opção no banco de reservas. Na volta da paralisação, ele fez quatro partidas (129 minutos em campo ao todo), todas elas entrando durante o duelo.