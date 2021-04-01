Rueda vê “80%” de chance de renovação de Kaio Jorge com o Santos

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O presidente do Santos, Andrés Rueda, segue otimista por um acordo para a renovação de contrato com o atacante Kaio Jorge. Nesta quinta, em entrevista ao jornalista Alexandre Praetzel, do Yahoo, o dirigente adiantou que a chance de um acordo é de 80%.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Estamos trabalhando numa situação boa para todos. Estou confiante. A dívida com o empresário dele (Giuliano Bertolucci) já está praticamente repactuada - afirmou o dirigente.

O imbróglio da renovação se deu pelo fato de Bertolucci ter emprestado R$ 8 milhões para o clube, na gestão do ex-presidente Modesto Roma Júnior. O Santos chegou a fazer acordos, mas não pagou nenhuma parcela. A dívida hoje se aproxima dos R$ 12 milhões.O atacante, uma das joias do clube e titular com 19 anos, já é observado por equipes europeias e tem vínculo com o Peixe somente até 31 de dezembro de 2021. A multa contratual de Kaio Jorge é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões), mas ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do meio do ano.