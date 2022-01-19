Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rueda: 'Se chegar vivo ao final de 2022, Santos muda de patamar'

Presidente revelou o valor da dívida e previu mais um ano difícil para o Peixe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2022 às 11:25

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 11:25

O presidente Andres Rueda revelou a atual dívida do Santos em entrevista à BandSports na noite desta terça-feira. O dirigente acredita que 2022 vai ser mais uma temporada sofrida, mas afirmou que o clube muda de patamar se chegar "vivo" ao final do ano.- Nossa dívida real hoje caiu para um patamar administrável. 2022 ainda vai ser sofrido porque esses acordos e parcelamentos tem que ser pagos. Procuramos fazer um parcelamento para que ele seja o máximo possível resolvido na nossa gestão. Na Vila, eu brinco que se a gente conseguir chegar até o final de 2022 vivo, o Santos muda completamente de patamar. Mas 2022 vai ser sofrido - revelou Rueda.
Ainda na segunda-feira, o Peixe anunciou um acordo com o Barcelona por uma dívida de quase R$ 20 milhões envolvendo uma negociação pelo atacante Gabriel Barbosa. Foi o décimo problema resolvido na gestão Rueda que poderia causar de novo um transfer ban ao clube. O presidente falou da prioridade na solução das dívidas maiores e falou de alguns números pagos em dívidas em 2021.- No começo da gestão nós elencamos os problemas que interfeririam no dia a dia do clube. Qualquer um destes dez problemas poderia gerar 'transfer ban' ou bloqueio de contas. São operações que já tinham ido para a justiça, o Santos já tinha recorrido e perdido. Já estava em fase de execução. Colocamos como meta principal resolver esses dez itens. Tem uma lista com muitos mais, mas não são tão preocupantes. Se isso não tivesse sido resolvido, o clube parava -afirmou o dirigente à BandSports.
- Em 2021, pagamos quase R$ 120 milhões em dívidas. Conseguimos renegociar quase R$ 80 milhões de descontos. O acordo que for feito vai ser cumprido, isso teve uma aceitação muito grande com os credores. Hoje, a gente baixou a dívida em quase R$ 200 mi. A divida está beirando quase R$ 500 mi, sendo que metade é a longo prazo. São dívidas de Profut e tributárias - completou.
O Santos fez apenas três contratações para a temporada até o momento: o zagueiro Eduardo Bauermann, o meia Bruno Oliveira e o meia-atacante Ricardo Goulart. Em meio as dívidas, o presidente Andreas Rueda acredita já ter encorpado o elenco, mas reforça que o clube vai ficar ligado no mercado.
- O comprometimento que a gente tinha para encorpar o nosso time acho que já foi feito. Temos o Ricardo, Bauermann e o Bruno...e não podemos esquecer que renovamos com 10 jogadores da base que tinham contrato para vencer. Nesse time, temos 15 jogadores que vieram do sub-20. A gente passou por um processo de mudanças no ano passado, tanto no profissional quanto na base. Houve uma grande subida de atletas para o profissional. Reestruturamos a base e o profissional, com essas contratações e o amadurecimento deste time, acho que vamos desempenhar um papel bem diferente. A torcida pode ficar bem esperançosa. Mas ficaremos ligados no mercado.
Crédito: AndresRuedafalousobreofuturodoSantos(FOTO:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados