Rueda promete reforçar o Santos, mas sem deixar de pagar boleto

O presidente Andres Rueda falou sobre as dificuldades que tem encontrado na busca por reforços no Santos, em entrevista à Radio 365 no YouTube. O dirigente reforçou que é necessário pagar as contas, mas prometeu contratações e explicou o processo das negociações.- A torcida fala para parar de pagar boleto e dívida e contratar jogador, mas não entende que o estado da dívida do clube é aquilo. Se você entra em acordo e não paga ou sua conta corrente é bloqueada ou seus recebíveis são bloqueados. Ou você não consegue contratar jogador, passamos quase sete meses bloqueados no transferban. (...) dentro das nossas possibilidades, a gente está fazendo o possível. Os resultados não foram esperados, não montamos um time prevendo brigar para não ser rebaixado. A torcida tem todo direito e razão de estar brava, o torcedor não tem que se preocupar com o financeiro e quer ser campeão em todos os lugares. A gente tem um time que pela situação financeira e pela possibilidade de contratar jogadores a sua maioria subiu de Sub-20 precocemente. O time tem que ser encorpado com jogadores mais experientes para que ajudem o pessoal da base - afirmou o dirigente.

Após o Paulistão, o Santos contratou o volante William Maranhão, está perto de acertar com Rodrigo Fernández, ex-Guarani do Paraguai, e negocia com Bryan Angulo, do Cruz Azul, e Jhojan Julio, da LDU.- A gente tem um excelente técnico, o Bustos é uma figura fundamental nesse nosso processo de reconstrução nesse time de futebol. Um excelente executivo de futebol que é o Edu Dracena. Eles indicam que tipo de jogador, em que posição, o clube está carente e tem que ir atrás. Obviamente tanto nosso treinador quanto nosso executivo quando contratamos foi de uma maneira transparente, fizemos questão de explicitar nosso problema financeiro momentaneamente e dizer das nossas limitações. Dessa maneira agente trabalho, todo jogador que a diretoria vai atrás é atleta aprovado pelo nosso treinador, pela nossa área executivo e a gente faz um esforço dentro das nossas possibilidades. Diria até mais, a gente não tenta só fazer um esforço, mas até passar um pouco do limite do que seria razoável contratar. A gente entende que o time tem que ser reforçado, que o futebol acabou virando algo super caro e também entende a nossa possibilidade financeira. É nisso que a gente está trabalhando, as dificuldades que a gente está encontrando, por incrível que pareça, os jogadores que a gente têm buscado nem é tanto a parte financeira, é mais a possibilidade das outras equipes se desfazerem dos jogadores, mas temos plano A, plano B apontado pelo nosso técnico e logo a gente vai ter novidades de contratações que com certeza vão aumentar e muito nossa capacidade de jogo. Isso foi identificado tanto por nós quanto pelo treinador, pelo Edu que a gente tem que colocar jogadores carimbados para que deem suporte para a nossa molecada. Isso é obvio, já estamos atrás disso e trouxemos o Maicon, o Auro e nos próximos dias vamos ter notícias de jogadores que vão ser contratados e vão ajudar e muito a formação de nosso time - ressaltou Rueda.