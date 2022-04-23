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futebol

Rueda fala em não deixar barato erros de arbitragem contra o Santos

Presidente ficou insatisfeito com decisões dos árbitros nos últimos jogos do Peixe...

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2022 às 12:00
O presidente Andres Rueda mostrou mais uma vez irritação pela sequência de erros da arbitragem contra o Santos. Recentemente, me duas partidas contra o Coritiba, o Peixe se viu prejudicado em um pênalti não marcado e outro, contra, assinalado.Em entrevista ao GE, Rueda afirmou que vem fazendo pressão interna. A forma oficial é através dos ofícios, como o Peixe faz desde o Campeonato Paulista.
- Temos feito pressão, externado nossa preocupação, nosso desagrado com o que vem acontecendo, e esperando que isso surta algum efeito. Mas infelizmente o Santos vem sendo muito prejudicado. Eu não costumo muito ir em rede social reclamar disso, porque o efeito contra as federações não é muito significativo e você gera um mal estar entre os juízes. Eu prefiro fazer essa pressão interna - disse Rueda.- O caminho formal é através do ofício, em que você comunica o seu descontentamento. Contra o São Paulo, disseram que tínhamos razão. Mas acabou aí. O Santos foi prejudicado. Não muda o resultado do jogo, não importa se a juíza foi afastada, reciclada - comenta o presidente.
O Alvinegro reclama que no primeiro tempo da partida contra o Coritiba, pela Copa do Brasil, o lateral Madson recebeu uma dura entrada dentro da área, mas o árbitro Bruno Arleu de Araújo deixou o lance seguir, não assinalando pênalti.
Pelo Brasileirão, o Santos já enviou reclamações sobre o pênalti não marcado contra o Fluminense, na primeira rodada da competição. Contra o Coxa, na segunda rodada, um pênalti foi marcado contra o time e o lance também gerou insatisfação no clube.
Crédito: RuedatemprotestadonaCBFcontraoserrosdearbitragem(FOTO:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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