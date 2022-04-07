Rueda explica próximos passos do projeto da Arena do Santos

O presidente do Santos falou sobre a informação divulgada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE no começo da tarde desta quinta-feira. O Peixe e a WTorre chegaram a um entendimento sobre o valor do projeto da Nova Vila Belmiro e o modelo financeiro para a construção do novo estádio do clube.- A rede social é engraçada. Pessoal divulgou um monte de notícias que estava fechado. Não é nada disso. Na realidade o que aconteceu foi que a WTorre, com pandemia, aumento de cimento e aço, aquela primeira proposta não fechava as contas. Não encontrávamos investidor para por dinheiro no projeto. O que a WTorre fez neste período: ela detalhou o projeto. Era um projeto com orçamento, valores aproximados. Ela levou um tempo para chegar nos valores reais. E hoje ela nos apresentou. O projeto vai custar tanto, estamos trazendo algumas premissas o funding para trazer o projeto, apresentou algumas premissas. Ouvimos, e para agilizar, em vez de ficar fazendo contas, um bom caminho seria essa apresentação para o conselho e ele diz se está dentro do que imaginamos e vamos em frente, ou vamos para outro caminho. Foi uma reunião de trabalho que a decisão final foi apresentar ao conselho o modelo da Arena - disse Rueda, em Live no Uol Esporte.