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Rueda explica próximos passos do projeto da Arena do Santos

Presidente encaminhou o projeto para discussão no Conselho Deliberativo...

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 18:05

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 18:05
O presidente do Santos falou sobre a informação divulgada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE no começo da tarde desta quinta-feira. O Peixe e a WTorre chegaram a um entendimento sobre o valor do projeto da Nova Vila Belmiro e o modelo financeiro para a construção do novo estádio do clube.- A rede social é engraçada. Pessoal divulgou um monte de notícias que estava fechado. Não é nada disso. Na realidade o que aconteceu foi que a WTorre, com pandemia, aumento de cimento e aço, aquela primeira proposta não fechava as contas. Não encontrávamos investidor para por dinheiro no projeto. O que a WTorre fez neste período: ela detalhou o projeto. Era um projeto com orçamento, valores aproximados. Ela levou um tempo para chegar nos valores reais. E hoje ela nos apresentou. O projeto vai custar tanto, estamos trazendo algumas premissas o funding para trazer o projeto, apresentou algumas premissas. Ouvimos, e para agilizar, em vez de ficar fazendo contas, um bom caminho seria essa apresentação para o conselho e ele diz se está dentro do que imaginamos e vamos em frente, ou vamos para outro caminho. Foi uma reunião de trabalho que a decisão final foi apresentar ao conselho o modelo da Arena - disse Rueda, em Live no Uol Esporte.
O projeto agora será encaminhado para a discussão no Conselho Deliberativo do clube, em reunião ainda a ser marcada nas próximas semanas pelo presidente do colegiado, Celso Jatene. Depois (e se) aprovado pelo Conselho, o Santos deve convocar uma assembleia de sócios para que os associados também possam votar sobre o projeto.- O que eu posso adiantar, e inclusive isso foi pedido para WTorre, que ela apresentasse alternativas. Uma com projeto original, quanto vai custar, e quanto custaria uma com algumas reduções. Não gostaria de adiantar ou detalhar anda antes de o conselho ver - completou.
Em paralelo, as duas partes vão iniciar os processos de aprovação nos órgãos competentes da Prefeitura de Santos e a construtora vai ao mercado para a captação de recursos para o financiamento da obra. Depois de todas as aprovações, o prazo para a construção da Nova Arena é de 24 meses.
Crédito: AndresRuedafalousobreoprojetodaArenadoSantos(FOTO:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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