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Rueda confirma propostas por Marinho e explica recusa do Santos

Presidente do Santos afirmou que, após negociações, as propostas não atingiram o valor pretendido pelo clube. Marinho pediu para ser negociado em live nesta terça...
LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 10:52

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 10:52

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O presidente do Santos, Andres Rueda, confirmou ter recebido propostas pelo atacante Marinho. Em live com o jornalista Ademir Quintino na noite da última terça-feira, o atacante reclamou de não ter sido vendido e nem valorizado com um plano de carreira após a recusa do Peixe.
Em entrevista ao site espn.com, o presidente santista explicou o motivo da recusa do Peixe.
- Pelo Marinho primeiro chegou consulta, depois chegou proposta nas condições que não eram interessantes para o clube. Melhoraram uma segunda, terceira vez, mas não chegaram ao que o clube achava razoável. Por isso não foi para frente - afirmou Rueda.Na live, Marinho citou saídas importantes como Luan Peres, Pituca e Soteldo. O camisa 11 ainda afirmou que um dia quer sair do clube não de graça e pela porta da frente.
- Eu perguntei sobre isso, mas falaram que não tem condição de aumento ou plano de carreira. Não falaram nada e eu disse para pensarem se chegar algo de fora. ‘Me deixa respirar’. Sempre pedi um time que brigasse por título. Soteldo, Luan Peres, Veríssimo, Alison, Pituca… Vi todos saindo e eu não saio também? Mas agora a situação não está boa, então vou continuar. Cheguei pela porta da frente, na primeira divisão, e vou sair com o Santos na primeira divisão. Estou fechado até o fim do campeonato. E que o presidente pense a respeito disso. Não quero sair de graça, pela porta da frente, e respirar. Eu preciso. Eu continuo no Santos, até porque o presidente recusou todas as propostas. Falei para o presidente que estou feliz, mas tenho 31 anos e se for bom para o Santos… Hoje eu não posso falar que vou aposentar no Santos. Falei para o presidente que depois do Campeonato Brasileiro (2020) eu gostaria de almejar coisas para a minha vida deixando a porta aberta. E hoje vejo um clima chato, como se eu tivesse feito muita m… aqui - comentou.
- Se me bloquearem de novo, eu fico, mas nunca briguei. Continuei trabalhando. Certo (Palmeiras e Atlético-MG). Mas foram recusadas. Meu contrato é até o fim do ano que vem. Santos precisa continuar na primeira divisão e eu respirar. Faltou o titulo para mim. Se as propostas foram recusadas, é porque presidente não viu que era momento de sair. Vou me dedicar até o último dia. E vamos ver sobre ano que vem. Se vier alguma situação, espero que o presidente pense também. Recebi proposta para ganhar muito dinheiro. Poderia colocar o clube na Justiça e não coloquei. Não é do meu caráter, eu respeito o clube. Não fiz e nem farei. Mas ficamos cinco meses sem receber. Nunca vou expor a instituição porque isso é chato. Eu não exponho o Santos aqui, mas sim uma situação. Eu precisava ter respaldo e não tive - concluiu.

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