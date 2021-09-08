Rueda confirma propostas por Marinho e explica recusa do Santos

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O presidente do Santos, Andres Rueda, confirmou ter recebido propostas pelo atacante Marinho. Em live com o jornalista Ademir Quintino na noite da última terça-feira, o atacante reclamou de não ter sido vendido e nem valorizado com um plano de carreira após a recusa do Peixe.

Em entrevista ao site espn.com, o presidente santista explicou o motivo da recusa do Peixe.

- Pelo Marinho primeiro chegou consulta, depois chegou proposta nas condições que não eram interessantes para o clube. Melhoraram uma segunda, terceira vez, mas não chegaram ao que o clube achava razoável. Por isso não foi para frente - afirmou Rueda.Na live, Marinho citou saídas importantes como Luan Peres, Pituca e Soteldo. O camisa 11 ainda afirmou que um dia quer sair do clube não de graça e pela porta da frente.

- Eu perguntei sobre isso, mas falaram que não tem condição de aumento ou plano de carreira. Não falaram nada e eu disse para pensarem se chegar algo de fora. ‘Me deixa respirar’. Sempre pedi um time que brigasse por título. Soteldo, Luan Peres, Veríssimo, Alison, Pituca… Vi todos saindo e eu não saio também? Mas agora a situação não está boa, então vou continuar. Cheguei pela porta da frente, na primeira divisão, e vou sair com o Santos na primeira divisão. Estou fechado até o fim do campeonato. E que o presidente pense a respeito disso. Não quero sair de graça, pela porta da frente, e respirar. Eu preciso. Eu continuo no Santos, até porque o presidente recusou todas as propostas. Falei para o presidente que estou feliz, mas tenho 31 anos e se for bom para o Santos… Hoje eu não posso falar que vou aposentar no Santos. Falei para o presidente que depois do Campeonato Brasileiro (2020) eu gostaria de almejar coisas para a minha vida deixando a porta aberta. E hoje vejo um clima chato, como se eu tivesse feito muita m… aqui - comentou.