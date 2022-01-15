Rueda comemora acerto com Marcos Leonardo: "Ele quer ficar"

O presidente do Santos, Andres Rueda, comentou em suas redes sociais sobre a renovação de contrato com o atacante Marcos Leonardo. A joia santista fez um acordo para estender o vínculo que terá até 2026. O contrato será assinado no começo da semana."Torcedor, já pode comemorar. Reunião muito boa hoje com o pai do Marcos Leonardo e o empresário, Fernando Brito, junto com o Edu Dracena e o Guilherme Lipi. Acertamos a renovação até 2026. Foi difícil, mas eu sabia que o Marcos Leonardo ficaria, porque ele quer ficar, é Santos", disse."O meu muito obrigado ao pai, ao Fernando, ao Edu e ao Lipi pelo empenho em deixar o Santos FC cada vez mais forte. Agora é esperar por muitos gols do Marcos Leonardo", completou Rueda.