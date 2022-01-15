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Rueda comemora acerto com Marcos Leonardo: "Ele quer ficar"

Presidente santista foi ao Twitter celebrar acordo para prorrogação do vínculo com o Menino da Vila, que vinha se arrastando há mais de um ano sem solução...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 15:05

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 15:05

O presidente do Santos, Andres Rueda, comentou em suas redes sociais sobre a renovação de contrato com o atacante Marcos Leonardo. A joia santista fez um acordo para estender o vínculo que terá até 2026. O contrato será assinado no começo da semana."Torcedor, já pode comemorar. Reunião muito boa hoje com o pai do Marcos Leonardo e o empresário, Fernando Brito, junto com o Edu Dracena e o Guilherme Lipi. Acertamos a renovação até 2026. Foi difícil, mas eu sabia que o Marcos Leonardo ficaria, porque ele quer ficar, é Santos", disse."O meu muito obrigado ao pai, ao Fernando, ao Edu e ao Lipi pelo empenho em deixar o Santos FC cada vez mais forte. Agora é esperar por muitos gols do Marcos Leonardo", completou Rueda.
Com 18 anos e destaque das categorias de base do Peixe, Marcos Leonardo foi promovido ao time principal na temporada de 2020 e já recebe sondagens por equipes do exterior. O Menino da Vila assinou o primeiro contrato profissional em 2019, válido por três temporadas.
A multa rescisória do jogador está em 100 milhões de euros (cerca de R$ 610 milhões) e o Santos tem 100% dos direitos do jovem atleta. Pelo Santos, ele possui 66 jogos, somando 2538 minutos jogados, além de 13 gols e 1 assistência.
Crédito: AndresRuedacelebrouacertoparapermanênciadeMarcosLeonardo(PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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