Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rueda assume erro no caso Madson e fala em processos para evitar repetição

Lateral-direito ficou fora da lista de inscritos na primeira fase do Campeonato Paulista...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 15:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 15:05
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira para avaliar os primeiros 100 dias do seu mandato, o presidente Andres Rueda assumiu a responsabilidade no caso Madson. O mandatário destacou a importância da existência de processos internos para evitar casos como o do lateral.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Quem foi o responsável? Quem errou foi o presidente Rueda. Fui eu. O responsável por tudo de bom e o de errado é o presidente (...) Tem que ter checagem três vezes, mas aconteceu. Não implantamos o processo completo em 3 meses - assumiu o presidente.
Madson não entrou na lista inicial do Santos no Paulistão por se recuperar de uma fratura na costela, mas voltou a jogar contra o San Lorenzo na última semana pela Copa Libertadores. O clube, no entanto, relacionou o jogador para a partida contra o Botafogo e não verificou se ele estava inscrito no Paulista.- Lá atrás, quando aconteceu uma coisa muito mais grave e perdemos pontos por causa do Sánchez, mandaram o estagiário embora. Nem se preocuparam em ver o processo para que nunca mais acontecesse. Estás errado, nossa gestão não trabalha assim. Vamos criar processos para que isso nunca mais aconteça - afirmou Rueda.
Madson só poderia entrar na vaga de algum atleta lesionado. Sandry, que operou o joelho, está inscrito na lista B, ou seja, não pode dar lugar ao lateral. O Ariel Holan chamou o garoto Sandro, da lista B, para atuar na lateral-direita. Vinicius Balieiro e Copete entraram na partida e foram improvisados na posição.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados