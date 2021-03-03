Rueda abre o jogo sobre situção de Soteldo: 'Não é jogador do Santos'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O futuro de Soteldo parece cada vez mais longe do Santos. Depois de o próprio jogador dar entrevista dizendo acreditar que irá para a Europa depois da Copa América, o próprio presidente Andres Rueda admitiu nesta terça-feira a dificuldade de manter o atleta.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Soteldo não é jogador do Santos. Santos adquiriu 50% e não pagou um tostão. Como temos direitos federativos, conta nossa posição, mas não parte da nossa vontade o fato dele ser vendido ou não. Seria bom termos recursos para segurar o jogador, mas não depende só do Santos - disse Rueda, em entrevista à Rádio Bandeirantes.