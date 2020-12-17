Roupeiro da equipe sub-20 do Vasco morre por complicações da Covid-19

Crédito: Luiz Henrique Ribeiro era carinhosamente chamado pelos garotos da base vascaína de Henricão (Divulgação

O roupeiro da equipe sub-20 do Vasco, Luiz Henrique Ribeiro, faleceu, nesta quinta, vítima de complicações cardíacas causadas pela Covid-19. O funcionário tinha 51 anos e estava há três no Gigante da Colina. O perfil oficial no Twitter da base vascaína prestou uma homenagem ao funcionário do clube. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

- Estamos devastados pela notícia do falecimento do nosso querido Luiz Henrique, roupeiro do Sub-20. Desejamos muita força aos amigos e familiares neste momento tão difícil para todos nós. Descanse em paz - mensagem no twitter oficial da base do Vasco da Gama. Antes de sua passagem pelo Cruz-Maltino, o roupeiro trabalhou por um longo período no Botafogo. Apelidado carinhosamente de Henricão pelos jogadores da base do Vasco, ele chamava a todos de "bebê" e era muito querido por atletas e comissão técnica.