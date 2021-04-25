Rotina de títulos! Flamengo bate o Volta Redonda com gols de Michael e Vitinho e leva a Taça Guanabara

Que se tenham braços fortificados, pois virou rotina. O Flamengo voltou a ter um título para comemorar, desta vez simbólico, mas também vencido sob suor. Neste sábado, o time de Rogério Ceni derrotou o Volta Redonda, então líder, por 2 a 1, pela "final" da Taça Guanabara, conquistada pelo Rubro-Negro pela 23ª vez na história.
UM INÍCIO MOROSO
Com mudanças em todos os setores, já por conta do jogo na Libertadores nesta terça, o Flamengo tardou para engrenar e encontrar espaço entre as linhas do Volta Redonda. Assim, optou pela amplitude - realçada por Ceni na parada técnica - e jogadas individuais com Michael, sobretudo.
Aos poucos, o Volta Redonda passou a cansar e afrouxou a marcação por dentro. Foi quando o Fla abriu o placar; e numa jogada improvável: lindo passe de Gustavo Henrique para Michael, que finalizou frente ao Andrey e viu o goleiro aceitar: 1 a 0. Todos os jogadores do banco foram abraçar-lhe.
O Flamengo voltou mais elétrico e contundente com a bola. Gabigol chegou perto em boa trama pela esquerda: parou em linda defesa do Andrey. Do outro lado, o Volta Redonda não deixou de espetar os mandantes e até causou certo perigo, porém o Rubro-Negro foi quem voltou a ir à rede.
Enfim numa veloz transição ofensiva, Vitinho aproveitou a brecha na entrada da área e enfiou uma sapatada de canhota: golaço na gaveta.
PEDRO E GABIGOL: TESTE PARA A TEMPORADA
Cabe destacar que, pela primeira vez com Ceni, Gabi e Pedro iniciaram uma partida juntos no ataque. No geral, isso já havia ocorrido quatro vezes. Entretanto, diferente das oportunidades anteriores, nenhum dos dois fez gol. A dupla pouco tramou jogadas perto da área, sendo que Pedro esteve apagado como referência, mas o teste foi válido visando o restante da temporada.
MAIS UMA TAÇA PARA A GÁVEA
Para o Flamengo, não houve mais sustos significativos quanto ao placar. Os goleadores Alef Manga e João Carlos se esforçaram bastante, arriscaram, mas não foram capazes de ver o Fla ficar com o título simbólico. A reta final foi de controle, principalmente quando mais titulares foram acionados.
A missão do Flamengo agora é pela Libertadores: terça recebe o Unión La Calera. Pelo Carioca, irá esperar a definição dos jogos de amanhã para saber o seu rival pelas semi, no fim de semana que vem. O Volta Redonda, idem.
FICHA TÉCNICAFLAMENGO X VOLTA REDONDA - TAÇA GUANABARAEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 24 de abril de 2021, às 19hÁrbitro: Grazianni Maciel RochaAssistentes: Rodrigo Henrique Corrêa e Thiago de Oliveira EspositoGramado: bomCartões amarelos: Bruno Viana, Arrascaeta e Renê (FLA) / Oliveira e Luiz Paulo (VOL)Cartões vermelhos: -
GOLS: Michael, 45'/1ºT (1-0); Bruno Barra, 48'/1ºT (1-1); Vitinho, 17'/2ºT (2-1)
FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Renê; Willian Arão, Gerson (Diego, 27'/2ºT), Vitinho (Arrascaeta, 27'/2ºT) e Michael (Everton Ribeiro, 39'/2ºT); Gabigol (Bruno Henrique, 27'/2ºT) e Pedro (Rodrigo Muniz, 41'/2ºT).
VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)Andrey; Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra (Guilherme Eulálio, 43'/2ºT), Emerson Junior (Caio Vitor, 27'/2ºT) e Luciano Naninho (Marcos Bebê, 38'/2ºT); Alef Manga, Hiroshi (Wallisson, 38'/2ºT) e João Carlos (Jô, 43'/2ºT).