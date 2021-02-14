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futebol

Rossi valoriza empate do Bahia no Mineirão

Diante do Galo, o Tricolor soube segurar a pressão e conquistou um ponto fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 21:33

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 21:33

Crédito: Pedro Souza / Atlético
Na luta pela sobrevivência, o Bahia foi até o Mineirão e arrancou o empate com o Atlético-MG por 1 a 1, placar que deixa o time momentaneamente fora da zona de rebaixamento.
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Na saída de campo, o atacante Rossi valorizou o resultado fora de casa, já que o Tricolor sofreu com a ausência de algumas peças.
‘Sim, a gente veio com 19 jogadores só, muita gente sentindo lesões, gente com Covid-19. A gente tem que valorizar muito esse ponto, jogando no Mineirão, contra um time brigando por título. Temos que valorizar a estratégia do treinador, poderíamos ter feito gols no primeiro tempo, no segundo teve bola na trave. Agora é descansar. Teremos jogo decisivo contra um concorrente direto’, afirmou.
Com o empate no Mineirão, o Bahia está na 16ª colocação do Brasileiro, com 38 pontos, um a mais que o Vasco, primeiro time do Z4.

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