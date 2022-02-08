Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rony reforça apoio a Abel Ferreira na busca do título Mundial pelo Palmeiras: 'Ele sempre tem um plano'
Rony reforça apoio a Abel Ferreira na busca do título Mundial pelo Palmeiras: 'Ele sempre tem um plano'

Após partida difícil, camisa 10 do Verdão celebra classificação para a final do torneio e destaca longo período de preparação da equipe...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 18:24

LanceNet

Nesta terça-feira (8), o Palmeiras venceu o Al-Ahly por 2 a 0 e garantiu vaga na final do Mundial de Clubes. Em meio à felicidade, o atacante Rony destacou o jogo complicado que o Verdão enfrentou e comentou sobre os treinamentos neste período de preparação para o torneio.> RIVAIS LAMENTAM CLASSIFICAÇÃO DO PALMEIRAS; CONFIRA> VEJA OS JORNAIS QUE DESTACAM DUDU E ABEL FERREIRARony completou dizendo que acredita no trabalho do treinador Abel Ferreira e espera fazer uma grande final. Vale lembrar que o Alviverde espera o adversário da decisão que sairá do confronto entre Al-Hilal e Chelsea, nesta quarta-feira (9), às 13h30.
- Eu acredito que, como diz o treinador, ele tem sempre um plano, então com certeza ele vai ter um plano para quem passar para a final, então agora é esperar o adversário, treinar, descansar, para a gente fazer uma grande final - completou.- Um jogo difícil, de muita correria, de muita marcação, nós estudamos muito o adversário, nós tivemos praticamente uma semana para treinar os dois adversários que a gente poderia enfrentar. A gente enfrentou hoje o time que perdeu para eles, então tivemos duas formações para treinar, com a tática do professor, novamente deu certo e saímos com uma vitória - disse o jogador.
O camisa 10 do Palmeiras ainda aproveitou para reforçar que o tempo que a equipe teve para treinar e se concentrar jogou foi extremamente favorável, e agradeceu a oportunidade de poder entrar para a história mais uma vez.
- O diferencial foi que nós tivemos tempo para treinar, para se preparar, no ano passado nós não tivemos tempo para treinar, ganhamos a Libertadores e rapidamente e viajamos. A gente sabe que é totalmente diferente, nós precisamos nos preparar mentalmente, fisicamente, e nesse ano nós tivemos a oportunidade de nos preparar no Paulista, tivemos jogos difíceis também, que nos preparavam para fazer um grande Mundial. Agora estamos aqui de novo. É agradecer a Deus por mais uma oportunidade e a gente veio para fazer história mais uma vez.
Crédito: Rony falou da importância de Abel Ferreira nos feitos do Verdão

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados