Rony reforça apoio a Abel Ferreira na busca do título Mundial pelo Palmeiras: 'Ele sempre tem um plano'

Nesta terça-feira (8), o Palmeiras venceu o Al-Ahly por 2 a 0 e garantiu vaga na final do Mundial de Clubes. Em meio à felicidade, o atacante Rony destacou o jogo complicado que o Verdão enfrentou e comentou sobre os treinamentos neste período de preparação para o torneio. Rony completou dizendo que acredita no trabalho do treinador Abel Ferreira e espera fazer uma grande final. Vale lembrar que o Alviverde espera o adversário da decisão que sairá do confronto entre Al-Hilal e Chelsea, nesta quarta-feira (9), às 13h30.
- Eu acredito que, como diz o treinador, ele tem sempre um plano, então com certeza ele vai ter um plano para quem passar para a final, então agora é esperar o adversário, treinar, descansar, para a gente fazer uma grande final - completou.- Um jogo difícil, de muita correria, de muita marcação, nós estudamos muito o adversário, nós tivemos praticamente uma semana para treinar os dois adversários que a gente poderia enfrentar. A gente enfrentou hoje o time que perdeu para eles, então tivemos duas formações para treinar, com a tática do professor, novamente deu certo e saímos com uma vitória - disse o jogador.
O camisa 10 do Palmeiras ainda aproveitou para reforçar que o tempo que a equipe teve para treinar e se concentrar jogou foi extremamente favorável, e agradeceu a oportunidade de poder entrar para a história mais uma vez.
- O diferencial foi que nós tivemos tempo para treinar, para se preparar, no ano passado nós não tivemos tempo para treinar, ganhamos a Libertadores e rapidamente e viajamos. A gente sabe que é totalmente diferente, nós precisamos nos preparar mentalmente, fisicamente, e nesse ano nós tivemos a oportunidade de nos preparar no Paulista, tivemos jogos difíceis também, que nos preparavam para fazer um grande Mundial. Agora estamos aqui de novo. É agradecer a Deus por mais uma oportunidade e a gente veio para fazer história mais uma vez.