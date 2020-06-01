Rony fala sobre nova semana de treinos online no Palmeiras

Crédito: Atacante avaliou como intensas as atividades realizadas nesta segunda (Agência Palmeiras/Divulgação

O Palmeiras iniciou a quarta semana de treinos à distância nesta segunda-feira. Assim como havia sido designado, os atletas treinam um dia e descansam outro, com folgas também aos finais de semana, visto que a quarentena se estendeu no estado e não era necessário desgastar os jogadores sem compromisso marcado.

- O treino está sendo muito bom e intenso também, e isso é importante para nós, jogadores, que não estamos podendo treinar em nosso CT. Eu acredito que esse treinamento vai ajudar muito quando a gente puder voltar à nossa rotina normal – disse o atacante Rony em vídeo pulicado neste fim de tarde.E MAIS:'Ele quer que eu seja mais participativo', diz Dudu sobre LuxaOberdan Cattani é eleito maior nome do esporte em SorocabaNas imagens divulgadas nas redes sociais do clube, os atletas aparecem, cada um em sua residência ou lugar à escolha, para a realização das atividades, fazendo os exercícios mandados pela comissão técnica, chefiada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.