Rony fala sobre nova semana de treinos online no Palmeiras

O Palmeiras iniciou a quarta semana de treinos à distância nesta segunda-feira. Assim como havia sido designado, os atletas treinam um dia e descansam outro, com folgas também aos finais de semana, visto que a quarentena se estendeu no estado e não era necessário desgastar os jogadores sem compromisso marcado.
- O treino está sendo muito bom e intenso também, e isso é importante para nós, jogadores, que não estamos podendo treinar em nosso CT. Eu acredito que esse treinamento vai ajudar muito quando a gente puder voltar à nossa rotina normal – disse o atacante Rony em vídeo pulicado neste fim de tarde.E MAIS:'Ele quer que eu seja mais participativo', diz Dudu sobre LuxaOberdan Cattani é eleito maior nome do esporte em SorocabaNas imagens divulgadas nas redes sociais do clube, os atletas aparecem, cada um em sua residência ou lugar à escolha, para a realização das atividades, fazendo os exercícios mandados pela comissão técnica, chefiada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.
O Palmeiras optou por esse tipo de treinamento após as férias concedidas ao elenco até o dia 30 de abril, com a extensão da quarentena em São Paulo devido à pandemia do novo coronavírus. Inicialmente as atividades eram realizadas todos os dias, mas, depois, ficou decidido que os jogadores treinariam dia sim e dia não. Agora, a expectativa é pela liberação ou não dos treinos no CT alviverde, algo que vem dividindo opiniões no futebol brasileiro.Iniciamos a semana em ? com ??♂️!#AvantiPalestra #JogandoEmCasa pic.twitter.com/kJLn3WxINT— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 1, 2020 E MAIS: