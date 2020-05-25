Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rony fala em retomada de treinos no dia 1, mas Palmeiras descarta ideia

Em entrevista à TV Bandeirantes, atacante falou que há indicação de trabalhos presenciais no Verdão na próxima segunda-feira, mas clube reforça: só volta com aval de autoridades...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2020 às 18:19

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 18:19

Crédito: Rony falou de indicação da volta dos treinos do Palmeiras na segunda, mas o clube desmente (Agência Palmeiras
Em entrevista à TV Bandeirantes, nesta segunda-feira, Rony falou que "está tudo encaminhado" para o Palmeiras retomar os treinos no dia 1, na Academia de Futebol. O clube, no entanto, descarta a ideia e mantém o planejamento de volta das atividades somente quando tiver aval das autoridades de saúde.
- Tudo se encaminha para, segunda-feira, a gente se apresentar no CT do Palmeiras. Tudo indica isso. Mas ainda nada concreto, estamos esperando uma reunião que vai ter. Antes, precisamos fazer exames, tudo certinho, para ver se não tem ninguém infectado e não trazer nenhum problema para as outras pessoas - afirmou o atacante, no começo desta tarde.E MAIS:Band reprisará virada do Palmeiras contra Flamengo em 1999Vai passar na TV! Onde estão os campeões da Liberta de 1999Conheça os estrangeiros que mais venceram pelo PalmeirasA declaração do camisa 11 chamou atenção no Palmeiras. Por enquanto, a única mudança prevista para a próxima segunda-feira é que, no domingo, será encerrada a quarentena decretada pelo Governo de São Paulo, mas existe a possibilidade de esse período ser estendido.
Ainda que a quarentena, realmente, chegue ao fim, a diretoria do Verdão já definiu e expôs ao elenco que terá atividades na Academia de Futebol somente quando autoridades da saúde liberarem. Assim, segundo apurou o LANCE!, uma das poucas possibilidades de treinamento presencial é que governador ou prefeito deem aval para trabalhos esportivos em clubes na capital paulista.
O Palmeiras já possui aparelhos que medem temperatura e testes para determinar se seus funcionários foram contagiados pelo coronavírus, o que indica que o clube está com materiais prontos para retomar atividades. Ainda faltam, porém, alguns ajustes de protocolo e, principalmente, aval de autoridades para que os treinamentos sejam retomados. No momento, a diretoria aguarda movimentações para definir alguma data. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação
Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados