Rony fala em retomada de treinos no dia 1, mas Palmeiras descarta ideia

Crédito: Rony falou de indicação da volta dos treinos do Palmeiras na segunda, mas o clube desmente (Agência Palmeiras

Em entrevista à TV Bandeirantes, nesta segunda-feira, Rony falou que "está tudo encaminhado" para o Palmeiras retomar os treinos no dia 1, na Academia de Futebol. O clube, no entanto, descarta a ideia e mantém o planejamento de volta das atividades somente quando tiver aval das autoridades de saúde.

- Tudo se encaminha para, segunda-feira, a gente se apresentar no CT do Palmeiras. Tudo indica isso. Mas ainda nada concreto, estamos esperando uma reunião que vai ter. Antes, precisamos fazer exames, tudo certinho, para ver se não tem ninguém infectado e não trazer nenhum problema para as outras pessoas - afirmou o atacante, no começo desta tarde.E MAIS:Band reprisará virada do Palmeiras contra Flamengo em 1999Vai passar na TV! Onde estão os campeões da Liberta de 1999Conheça os estrangeiros que mais venceram pelo PalmeirasA declaração do camisa 11 chamou atenção no Palmeiras. Por enquanto, a única mudança prevista para a próxima segunda-feira é que, no domingo, será encerrada a quarentena decretada pelo Governo de São Paulo, mas existe a possibilidade de esse período ser estendido.

Ainda que a quarentena, realmente, chegue ao fim, a diretoria do Verdão já definiu e expôs ao elenco que terá atividades na Academia de Futebol somente quando autoridades da saúde liberarem. Assim, segundo apurou o LANCE!, uma das poucas possibilidades de treinamento presencial é que governador ou prefeito deem aval para trabalhos esportivos em clubes na capital paulista.