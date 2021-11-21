Roni volta a jogar, mas leva terceiro amarelo e já vira desfalque do Corinthians contra o Ceará

Recuperado de uma lesão no joelho sofrida no dia 13 de setembro, contra o Atlético-GO, Roni voltou a atuar pelo Corinthians no clássico deste domingo contra o Santos, na Neo Química Arena, ao ser colocado em campo pelo técnico Sylvinho na etapa final, substituindo Du Queiroz. Porém, logo depois de entrar, o volante fez uma falta mais dura em Carlos Sanchez e foi punido com um cartão amarelo, que já o deixou suspenso do próximo duelo do Alvinegro. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Esse foi o terceiro amarelo seguido de Roni, que assim não poderá enfrentar o Ceará, na próxima quinta-feira, no Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do clássico, ele não vinha sendo utilizado por Sylvinho, apesar de ter sido relacionado para outros jogos após superar a lesão.Suspenso, Roni só ficará novamente à disposição do comandante para o confronto diante do Athletico-PR, no próximo domingo, em Itaquera, pela 36ª rodada da competição nacional, na qual depois o Alvinegro ainda terá pela frente o Grêmio, no dia 5 de novembro, novamente em casa, e depois fechará a sua campanha contra o Juventude, no dia 9, em Caxias do Sul.

Antes de se lesionar no jogo contra o Atlético-GO, Roni vinha se firmando no time corintiano, no qual disputou 14 partidas como titular no primeiro turno do Brasileirão. Ele acumula três gols marcados e uma assistência na competição.