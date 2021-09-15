Roni tem lesão constatada no Corinthians; Renato Augusto e Fagner voltam a treinar em campo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians voltou a treinar nesta quarta-feira no CT Joaquim Grava após o descanso na última terça. E esse retorno aos trabalhos trouxe umas misturas de boas e más notícias vindas do departamento médico do clube. Enquanto uns se recuperaram e foram a campo, outros seguem em tratamento, sendo que um deles precisará de mais de um mês para sua recuperação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Roni, que precisou ser substituído diante do Atlético-GO por conta de um problema físico, teve constatado um entorse ligamentar do joelho direito e ficará afastado por aproximadamente cinco semanas. Na saída do gramado, o jovem meio-campista chorou muito lamentando a lesão. No período de tratamento, ele passará por reavaliações periódicas do DM do Timão.

Além do camisa 29, seguiram em tratamento os meio-campistas Luan (dores no adutor esquerdo) e Adson (trauma na perna esquerda). Ambos são dúvidas para enfrentar o América-MG no próximo domingo. Mas serão reavaliados diariamente pela comissão técnica alvinegra até as vésperas do jogo.

No entanto, há também as boas notícias: Renato Augusto, recuperado das dores no adutor da coxa direita, treinou com o grupo. Além dele, Fagner, que precisou ser substituído na partida diante do Dragão com uma contratura no pescoço, está recuperado e é mais um que foi ao campo. Ambos devem estar à disposição de Sylvinho para enfrentar o Coelho na Neo Química Arena.