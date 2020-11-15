Roni leva terceiro amarelo e será desfalque contra o Grêmio

O Corinthians já tem um desfalque certo para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo (22), às 20h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O volante Roni recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, em casa, e estará suspenso nesta partida.
O lance aconteceu ainda na primeira etapa. Aos 32 minutos, o volante fez uma falta dura em Jair e acabou levando a advertência. Com o desfalque do jogador, Mancini poderá utilizar Camacho, Cantillo ou Éderson para o seu lugar.
Com a derrota neste sábado, o Timão ficou estacionado na 11ª colocação, com 25 pontos. São seis vitórias, sete empates e oito derrotas até o momento.