Ronaldo exalta elenco do Bahia e a chance de substituir Gregore

A partir da próxima quarta-feira, dia 22 de julho, o Bahia retoma a disputa da cobiçada Copa do Nordeste e o primeiro compromisso será o Náutico, em Pituaçu.Para o jogo diante do time pernambucano, o técnico Roger Machado não vai contar com Gregore, peça importante do Tricolor, que está suspenso. O jeito será apostar em Ronaldo, que está pronto para assumir a responsabilidade.
‘A gente vem trabalhando para isso. Para, quando tiver a oportunidade, poder aproveitar. O elenco tem volantes muito bons, que estão na disputa também. Mas, se eu for escolhido, estou preparado’, declarou na entrevista coletiva desta terça-feira.
Além da Copa do Nordeste, o Bahia terá pela frente a Copa Sul-Americana e Brasileirão, feito que vai obrigar Roger Machado a utilizar o elenco.
‘Acho que foi esse o motivo de o Bahia fazer um elenco forte para essas competições. Sabemos que o calendário do futebol brasileiro é longo. É um grupo muito forte, e os escolhidos que forem jogar estão preparados para qualquer competição’, finalizou o meio-campista.