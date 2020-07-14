Ronaldo exalta elenco do Bahia e a chance de substituir Gregore

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

A partir da próxima quarta-feira, dia 22 de julho, o Bahia retoma a disputa da cobiçada Copa do Nordeste e o primeiro compromisso será o Náutico, em Pituaçu.Para o jogo diante do time pernambucano, o técnico Roger Machado não vai contar com Gregore, peça importante do Tricolor, que está suspenso. O jeito será apostar em Ronaldo, que está pronto para assumir a responsabilidade.

‘A gente vem trabalhando para isso. Para, quando tiver a oportunidade, poder aproveitar. O elenco tem volantes muito bons, que estão na disputa também. Mas, se eu for escolhido, estou preparado’, declarou na entrevista coletiva desta terça-feira.

Além da Copa do Nordeste, o Bahia terá pela frente a Copa Sul-Americana e Brasileirão, feito que vai obrigar Roger Machado a utilizar o elenco.