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futebol

Ronaldo diz que vitória do Cruzeiro sobre a Caldense foi 'contra tudo e contra todos'

O Fenômeno tem usado um discurso ufanista para incentivar o torcedor do Cruzeiro neste início de gestão na Raposa...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 12:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 12:43
A vitória do Cruzeiro sobre a Caldense por 2 a 1, de virada, pelo Campeonato Mineiro, foi muito comemorada por Ronaldo, dono da SAF da Raposa. Ele postou uma rede social o feito do seu time. O ex-jogador destacou que foi um triunfo "contra tudo e contra todos, uma vitória na raça!".
A publicação de Ronaldo teve grande repercussão com os torcedores, que estão abraçando a falas do fenômeno quanto ao time celeste. A Raposa voltará a campo na próxima quarta-feira, 9 de fevereiro, no Mineirão, às 19h30, contra o Democrata-]Gv.
Crédito: RonaldotemusadofalasmotivacionaisparatrazerotorcedordoCruzeiro devoltaaodiaadiadoclube-Foto:GustavoAleixo/Cruzeiro

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