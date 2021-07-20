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futebol

Ronaldinho marca, mas Barcelona perde para o Real Madrid em amistoso de lendas

Vitória por 3 a 2 das lendas do Real Madrid em amistoso contra o Barcelona saiu mesmo com show de Ronaldinho...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 16:11

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 16:11
Crédito: Divulgação/Barcelona
Em amistoso de lendas disputado entre ex-jogadores de Real Madrid e Barcelona na cidade de Tel Aviv, em Israel, a vitória saiu para os merengues por 3 a 2. Com gols de Pedro Munitis, Alfonso Pérez e Rubén de la Red, o Real superou os gols de Ronaldinho e Jofre.
Veja a tabela do EspanholSHOW DO R10Para relembrar os seus velhos tempos com a camisa do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho já começo o amistoso desta terça-feira em alta. Após acertar uma bola na trave, o ex-Barça abriu o placar da partida no primeiro tempo com um gol de pênalti.
VIRADAApesar do Barcelona ter iniciado bem a primeira etapa, o Real Madrid conseguiu responder na segunda parte do confronto. Pedro Munitis empatou para os merengues e, pouco depois, cruzou para Alfonso Pérez virar a partida para o Real.
TUDO IGUALCom a emoção reservada para o segundo tempo do amistoso, o Barcelona reagiu à virada do Real Madrid. Quando o placar marcava 58 minutos de jogo (foram dois tempos de 30 minutos), Jofre recebeu um lançamento e fez uma bela jogada para empatar a partida.
VITÓRIA MERENGUE​Após o gol de empate do Barcelona, o jogo ficou aberto para qualquer uma das equipes espanholas vencer. Aos 69 minutos de partida, Rubén de la Red aproveitou a sobra da defesa blaugrana para avançar e bater colocado na entrada da área, dando a vitória ao Real Madrid.

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