Ronaldinho marca, mas Barcelona perde para o Real Madrid em amistoso de lendas

Crédito: Divulgação/Barcelona

Em amistoso de lendas disputado entre ex-jogadores de Real Madrid e Barcelona na cidade de Tel Aviv, em Israel, a vitória saiu para os merengues por 3 a 2. Com gols de Pedro Munitis, Alfonso Pérez e Rubén de la Red, o Real superou os gols de Ronaldinho e Jofre.

Veja a tabela do EspanholSHOW DO R10Para relembrar os seus velhos tempos com a camisa do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho já começo o amistoso desta terça-feira em alta. Após acertar uma bola na trave, o ex-Barça abriu o placar da partida no primeiro tempo com um gol de pênalti.

VIRADAApesar do Barcelona ter iniciado bem a primeira etapa, o Real Madrid conseguiu responder na segunda parte do confronto. Pedro Munitis empatou para os merengues e, pouco depois, cruzou para Alfonso Pérez virar a partida para o Real.

TUDO IGUALCom a emoção reservada para o segundo tempo do amistoso, o Barcelona reagiu à virada do Real Madrid. Quando o placar marcava 58 minutos de jogo (foram dois tempos de 30 minutos), Jofre recebeu um lançamento e fez uma bela jogada para empatar a partida.