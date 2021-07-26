Ronaldinho Gaúcho comenta situação de Messi no Barcelona: 'Tem que ficar'

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Ídolo do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho concedeu uma entrevista ao site italiano Tutto Mercato Web, e comentou sobre a situação de seu amigo e ex-companheiro da equipe catalã, Lionel Messi, que ainda está sem clube após não acertar a renovação com o Barça.

Veja a tabela do Espanhol- Messi tem que ficar, faz parte da história do Barcelona - comentou Ronaldinho Gaúcho que, em entrevista ao Tutto Mercato WEB ainda adicionou: 'Espero que (o Barcelona) resolva todos os problemas que desconheço'.

Na Itália, Ronaldinho procura divulgar uma marca de vinhos após destacar-se no amistoso de lendas entre Barcelona e Real Madrid. Apesar de ter marcado um gol na partida, a vitória do confronto ficou com os merengues, que bateram os catalães por 3 a 2.