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futebol

Ronaldinho Gaúcho comenta situação de Messi no Barcelona: 'Tem que ficar'

Ídolo do Barcelona e ex-companheiro de Lionel Messi no clube catalão, Ronaldinho falou sobre a renovação do argentino...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 14:12

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 14:12
Crédito: AFP
Ídolo do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho concedeu uma entrevista ao site italiano Tutto Mercato Web, e comentou sobre a situação de seu amigo e ex-companheiro da equipe catalã, Lionel Messi, que ainda está sem clube após não acertar a renovação com o Barça.
Veja a tabela do Espanhol- Messi tem que ficar, faz parte da história do Barcelona - comentou Ronaldinho Gaúcho que, em entrevista ao Tutto Mercato WEB ainda adicionou: 'Espero que (o Barcelona) resolva todos os problemas que desconheço'.
Na Itália, Ronaldinho procura divulgar uma marca de vinhos após destacar-se no amistoso de lendas entre Barcelona e Real Madrid. Apesar de ter marcado um gol na partida, a vitória do confronto ficou com os merengues, que bateram os catalães por 3 a 2.
Em sua entrevista ao Tutto Mercato WEB, Ronaldinho Gaúcho também falou sobre a situação do Milan, clube pelo qual o meia brasileiro atuou entre 2008 e 2011.​- Milan? Eu sempre o sigo, ele está bem. É uma equipa que espero continuar a melhorar porque sempre os sigo - falou o meio-campista brasileiro que destacou-se no clube rossonero.

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